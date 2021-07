THW Dachau hilft im Katastrophengebiet

Hochwasser in Deutschlands Westen

Im Westen Deutschlands ist nach den verheerenden Hochwasserlagen jede helfende Hand willkommen. Das THW Dachau schickt jetzt Fachkräfte mit schwerem Gerät.

Zwölf Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Dachau haben sich am Samstagabend auf den Weg nach Rheinland-Pfalz gemacht. Mittags hatte das THW Dachau die Anforderung erhalten, mit schwerem Räumgerät und Manpower im Katastrophengebiet nach der Flut zu helfen. Innerhalb weniger Stunden mussten Gerätschaften, Material, Fahrzeuge und Mannschaft zusammengepackt werden.

Bautrockner für die Katastrophenregion Das Landratsamt Dachau hat ein dringender Hilferuf der Region Aachen erreicht, die ebenfalls von den Folgen des Hochwassers gezeichnet ist. Der Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier wandte sich mit einer dringenden Bitte an andere Landkreise: „Während die groben Aufräumarbeiten in vollem Gange sind, gilt es unzählige Häuser schnellstmöglich zu trocknen, damit sie wieder bewohnbar sind. Was fehlt, sind Bautrockner.“ Das Landratsamt bittet nun um Mithilfe: „Jeder einzelne professionelle Bautrockner hilft“, so Pressesprecherin Sina Török. Bauunternehmen oder auch andere Firmen sowie Privatleute, die einen oder mehrere Bautrockner temporär zur Verfügung stellen können, sollen sich bitte bis spätestens morgigen Dienstag, 12 Uhr, an das Landratsamt wenden; entweder telefonisch unter 0 81 31/74 207 oder per E-Mail an bdl@lra-dah.bayern.de mit Angabe des Standorts und der Entfeuchtungsleitung.

Sollte eine relevante Anzahl von Bautrocknern zusammenkommen, wird das Landratsamt gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrverband Dachau den Hin- und Rücktransport der Geräte organisieren. dn

Am Abend rückte die komplette THW-Fachgruppe Räumen mit Radlader samt allen Anbaugeräten, den zwei Dachauer THW-Kippern, Wechselladerfahrzeug mit AB THL, Versorgungs-Lkw samt Beleuchtungs- und Notstromhänger und zahlreichen Gerätschaften in Richtung Treffpunkt Nürburgring ab. Auch Dachaus Landrat Stefan Löwl wünschte den Dachauer Helfern gutes Gelingen. Der Einsatzschwerpunkt wird in den nächsten Wochen im Landkreis Ahrweiler liegen, wo das Dachauer Team gemeinsam mit Kräften des THW OV München-West helfen wird, wie Sprecher Sven Langer mitteilte. Hauptaufgabe ist es, Zufahrten und Zugänge zu immer noch abgeschnittenen Orten im Gebiet zu schaffen und den Flutopfern bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Der Einsatz für das THW Dachau wird sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, eine Ablösemannschaft steht schon bereit, so Langer.

