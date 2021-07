THW-Kräfte schildern unglaubliche Eindrücke

Die Helfer aus Dachau räumen Schutt und pumpen Wasser ab

„Hier könnte auch Krieg geherrscht haben.“ Karsten Thiel und elf weitere Einsatzkräfte des THW Dachau sind seit Samstag im Ahrtal in Rheinland-Pfalz nahe der Gemeinde Dernau, das von den Wassermassen geflutet wurde. Die Helfer aus Dachau räumen Schutt und pumpen Wasser ab. Die ersten Tage sind „anstrengend, wir haben wenig Schlaf und viele Eindrücke“. Karsten Thiel berichtet, wie groß die Zerstörung ist.

Dernau/Dachau – „Die Menschen hier haben alles verloren.“ Teilweise seien die Häuser ganz weg, teilweise sind sie zur Hälfte eingestürzt. An den Häusern, die noch stehen, ist zu erkennen, wie hoch das Wasser stand: am oberen Ende des ersten Obergeschosses. „Du denkst nicht, dass da Menschen drin gelebt haben.“ Und überall Schutt, entwurzelte Bäume, Schlamm, Steine, Trümmer, Hausrat. „Sowas habe ich noch nicht gesehen.“ Karsten Thiel (42) ist ein erfahrener THW-Helfer. Er war beim Hochwasser 2018 in Frankreich, 2014 in Sarajevo und 2002 in Dresden. Jetzt ist er mit elf Einsatzkräften des THW Dachau im Ahrtal in Rheinland-Pfalz, in der 2000-Einwohner-Gemeinde Dernau.

Die Ahr, ein Nebenfluss des Rheins, hat im Ahrtal normalerweise etwa 80 Zentimeter Wasserhöhe. Bei der Flutkatastrophe vor zwei Wochen war der Höchststand 8,50 Meter, berichtet Karsten Thiel. Das ganze Tal wurde geflutet, auf seiner Länge von drei bis vier Kilometern sei es voller Schutt. Samstagnacht sind die zwölf Dachauer Einsatzkräfte hier angekommen, mit vier Lastwagen, ihrem Radlader, schwerem Aufbruchsgerät und vielem mehr. Gemeinsam mit dem THW München-West. Hauptaufgabe für die „Fachgruppe Räumen“ ist das Beseitigen und Verladen von Schutt, mit dem Lader und Kipper. „Wir konnten schon viel reißen“, sagt Thiel. Lastwagen fahren im Minutentakt. Zusammen mit vielen Feuerwehren, anderen THWs, BRK und Helfern aus der freien Wirtschaft halfen die Dachauer auch den Menschen aus Dernau bei Aufräumarbeiten in den Häusern und pumpten Keller leer. Das war die Aufgabe der Fachgruppe „Notinstandsetzung“. „In den Häusern müssen alle Böden, Wand- und Deckenverkleidungen rausgerissen werden, es schimmelt zum Teil schon“, so Thiel. In der ganzen Gemeinde gibt es „keinen Strom, kein Licht, kein Wasser, keine Infrastruktur“.

Apropos Wasser: Mithilfe ihrer fünf Chiemsee-Pumpen galt es in der Nacht von Montag auf Dienstag, den Pegel eines Regenrückhaltebeckens stabil zu halten, um ölhaltiges Oberflächenwasser am Überlaufen zu hindern. Das ölhaltige Wasser sei erst am nächsten Tag abgepumpt worden. Geschlafen haben die fünf Einsatzkräfte des THW im Zelt neben ihren Pumpen.

Für die erste Nacht im Einsatzgebiet hatten die Helfer schon ihre Zelte in Dernau aufgeschlagen, konnten dann aber im Bürgerhaus von Dernau übernachten, das allerdings am Tag darauf wieder geräumt werden musste. Nun kommen sie in einem Fliegerhorst unter.

Karsten Thiel berichtet auch von der Hilfsbereitschaft für die Bevölkerung: Im Schulhaus seien in jedem Zimmer gespendete Hilfsgüter zur Verfügung für die Bewohner von Dernau gelagert, „Bekleidung, Hygieneartikel, Babynahrung, Essen, alles.“

Das BRK und Einwohner versorgt die Helfer des THW mit allem Nötigen – auch wenn die erfahrenen Einsatzkräfte selbst bestens ausgestattet wären: „Wir haben viel Wasser und Trockennahrung dabei.“ Wie lange der Einsatz für das THW Dachau im Katastrophengebiet noch dauert, ist ungewiss. „Wir planen für drei Wochen und wechseln uns wochenweise ab“, so Karsten Thiel. Nach den ersten Tagen sei eine Länge von gut 100 Meter nun freigeräumt. Ein Ende, so Thiel, sei nicht in Sicht. „Die Masse an Schutt und Trümmern und Schlamm ist beeindruckend.“ Er fügt hinzu: „Das Wasser hat Power, das ist Wahnsinn.“