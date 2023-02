Tiefe Enttäuschung bei Dachauer Lokalpolitikern ‒ Kommunen fühlen sich vom Bund im Stich gelassen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser empfing gestern in Berlin Vertreter der Länder zum Flüchtlingsgipfel. © Kay Nietfeld

Die Lokalpolitiker aus dem Landkreis Dachau fühlen sich vom Bund im Stich gelassen. Der Flüchtlingsgipfel des Bundesinnenministeriums war für viele eine Enttäuschung.

Dachau – Die Dachauer Bürgermeister sowie Landrat Stefan Löwl sind von den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser tief enttäuscht, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Wir Bürgermeister haben nach wie vor den Eindruck, dass die aktuellen Herausforderungen und unsere Probleme beim Bund noch immer nicht wahrgenommen werden“, fasst Bürgermeisterobmann Stefan Kolbe die Stimmung im Landkreis zusammen.

„Die mal wieder angekündigte Zurverfügungstellung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten in Bundesliegenschaften hilft uns im Landkreis gar nicht, da wir keine Kasernen oder andere Liegenschaften haben.

Kommunen fühlen sich vom Bund nicht wahrgenommen

Außerdem hilft dies uns Kommunen bei den zu bewältigenden lokalen Integrationsaufgaben, bei der Kinderbetreuung, dem Wohnraummangel und den fehlenden Integrationsangeboten auch nicht weiter. Vielmehr kann man damit allenfalls ein paar Monate überbrücken, während dann die Probleme aber noch größer geworden sind“, ergänzt der Vierkirchner Bürgermeister Harald Dirlenbach.

Die Einrichtung von vier Arbeitsgruppen zeigt laut den Bürgermeistern die ganze Hilf- und Ratlosigkeit der Bundesregierung. „Bereits in der Fachkommission der Bundesregierung zur Integrationsfähigkeit habe ich die Problematik der fehlenden Ressourcen beziehungsweise die Notwendigkeit von Erleichterungen thematisiert, leider wollte dies damals nicht wahrgenommen werden“, stellt Landrat Stefan Löwl konsterniert fest.

Marcel Fath ergänzt: „Ich komme mir vor wie in einer bayerischen Kneipe, wo ständig einer aufsteht und eine Runde Freibier in Form von formulierten Erwartungshaltungen, Versprechen oder sogar gesetzlichen Ansprüchen bestellt. Der Wirt soll das dann alles erfüllen, ganz unabhängig davon, ob er überhaupt noch Bier hat. Und bezahlen möchte der Freibiergeber die Kosten dafür dann auch nicht.“

Ein gutes Beispiel hierfür sei der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und ab 2026 wohl auch auf eine Betreuung der Grundschulkinder, heißt es in der Erklärung weiter. „Bund und Freistaat geben mir hier zwar – nicht annähernd auskömmliche – Zuschüsse, die zusätzlichen Arbeitskräfte in Service, Küche Verwaltung etc. muss ich aber selbst bezahlen, ebenso wie die Heiz- und Stromkosten“, so Fath.

Kommunen üben Kritik am Bund

Die Lokalpolitiker kritisieren, dass es nicht sein könne, wenn eine Ebene Entscheidungen treffe, die eine andere Ebene dann „zuständigerweise“ erfüllen soll.

Wenn die Kommunen eine Zuständigkeit – etwa für Kinderbetreuung oder bei der Integration – habe, dann müsse diese auch die Rahmenbedingungen dafür setzen können.

Wenn Bund oder Freistaat hier aber dann „unzuständigkeitshalber“ allgemeine oder sogar mit individuellem Rechtsanspruch ausgestattete Vorgaben machten, dann müssten sie sich um deren Umsetzung auch kümmern beziehungsweise erkennen, dass Ressourcen einfach auch endlich seien.

„Unsere Herzen sind groß, aber die Aufnahmefähigkeit begrenzt“, zitiert Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.

„Wir fordern konkrete Hilfen bei der Bewältigung unserer Aufgaben und nicht nur lange Aufzählungen, was schon alles gemacht wird beziehungsweise wie man noch ein paar Wochen oder Monate überbrücken kann. Es braucht eine dauerhafte Lösung dieser Thematik und eine entsprechende Ausstattung der Kommunen, um diese Aufgaben meistern zu können.“

Die Dachauer Kommunalpolitiker werden nun erneut mit konkreten Vorschlägen den intensiven Kontakt zu allen in der Bundes- oder Landesregierung vertretenen örtlichen Abgeordneten suchen.

„Wir erwarten hier konkrete Entlastungen, direkte Hilfen sowie eine deutliche finanzielle Unterstützung für die integrativen Aufgaben in den Gemeinden“, erklärt Bürgermeisterobmann Kolbe im Namen aller Bürgermeister. dn

