In jüngster Zeit sind mehr Tiere als sonst aus dem Dachauer Tierheim weitervermittelt worden. Sogar „schwere Fälle“ waren darunter.

Dachau – „Es ist wohl irgendwie ein kleines Weihnachtswunder“, sagt Silvia Gruber, Vorsitzende des Tierschutzvereins Dachau. „In der letzten Zeit konnten wir viele unserer echten Problemkinder vermitteln.“ So bekamen insbesondere diejenigen Tiere, die vor allem aufgrund ihres Alters oder einer bestimmten Krankheit nur schwer vermittelbar waren, in den vergangenen Monaten ein neues Zuhause.

Kater „Leo“ ist eines dieser Tiere. Vor rund drei Monaten fand der zehnjährige Kater in Alexandra und Mathias Salecker liebevolle, neue Besitzer. So gut wie es ihm heute geht, ging es „Leo“ allerdings nicht immer: Neben zwei anderen Katzen und Hunden musste der Kater im Juli dieses Jahres in Röhrmoos vom Veterinäramt und dem Tierschutzverein aus einem Haus befreit werden, in dem er völlig zu verwahrlosen drohte (wir berichteten).

„Wir haben den kleinen Kerl nun ,King Leo‘ genannt – denn bei uns ist er der König“, erklärt Alexandra Salecker und lacht. „Sein liebenswertes Verhalten ist einfach bewundernswert. Und das, wo er doch so viel durchgemacht hat.“

Über Monate hinweg bekam der Kater kaum zu fressen, war abgemagert und schwach. Als das verstörte Tier im Juli dieses Jahres ins Dachauer Tierheim kam, stand schnell fest, dass ihm die Milz operativ entfernt werden musste. „Diese OP hat er aber gut verkraftet, und wir sind überglücklich, dass er jetzt bei uns ist“, sagt das 36-jährige Frauchen.

Auch andere schwer vermittelbare Tiere fanden in den vergangenen Wochen ein neues Zuhause, darunter die Hunde Luggi und Santo, die nur gemeinsam vermittelt werden konnten. „Ihre Besitzerin ist leider verstorben, aber nun kümmert sich eine liebevolle Familie mit zwei Kindern um die beiden Hunde“, berichtet Silvia Gruber vom Tierheim an der Roßwachtstraße.

Im Laufe eines Jahres werden dort zwischen 1300 und 1400 Tiere versorgt. Derzeit kümmern sich die Mitarbeiter um 17 Hunde, 30 Katzen und 58 Kleintiere. „Das ist für unsere Verhältnisse wirklich wenig“, erklärt Silvia Gruber.

Ihr Anspruch ist es, jedes Tier so gut wie möglich zu versorgen – „auch wenn ein Tierheim niemals mit einem richtigen Zuhause vergleichbar ist“, sagt sie.

Um an das Gefühl eines Zuhauses trotzdem so nah wie möglich heranzukommen, gab es an Weihnachten nicht nur für die ehrenamtlichen Mitarbeiter Geschenke: „Seit 25 Jahren bekommt jedes Tier an Heiligabend ein Weihnachtsgeschenk von uns – jede Maus, jeder Hamster, jede Katze. Da machen wir keine Ausnahme“, erzählt die Dachauerin. Neben Heutunneln, getrockneten Kräutern und knackigen Putenwürstchen fanden sich heuer auch ein paar Spielzeuge und Heizkörperliegen unter den Gaben.

Für das neue Jahr wünscht sich Silvia Gruber vor allem eines: Dass viele ihrer Schützlinge neue Besitzer finden. „So grausam die Vergangenheit der Tiere teilweise auch ist, so sehr haben sie es doch nun verdient, ein glücklicheres Leben führen zu können!“

nn