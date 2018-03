Feuerwehr Dachau rettet Greifvogel aus Baumarkt

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Dachauer Feuerwehr zum Wochenbeginn: ein Greifvogel hatte sich in einem Baumarkt verirrt.

Dachau –Das gefiederte Tierchen hatte sich in einem Hochregal in etwa drei Metern Höhe in einem Netz verfangen. Der Vogel ließ sich letztlich ohne Gegenwehr von zwei Feuerwehrmännern, die über eine Leiter auf das Regal kletterten, aus seiner misslichen Lage befreien.

„Der Vogel war sehr ruhig, da hatten wir schon Kätzchen, die widerspenstiger waren“, teilt der Pressesprecher der Feuerwehr, Wolfgang Reichelt, mit und erläutert, dass dies ein Einsatz war, den die Feuerwehrleute nicht üben könnten. Dennoch sind die Kameraden nach einer Unterweisung seitens des Tierschutzbunds auf solche Situationen vorbereitet.

Der Greifvogel wurde zunächst zum Dachauer Tierheim gebracht, im Anschluss kam er in die Obhut des Dachauer Vogelschutzbeauftragten. Da das Tier keinen Markierungsring trug und somit keinem Züchter zuzuordnen war, wurde es nach einer kurzen Erholungsphase wieder in seine Freiheit entlassen.

Wie das Tier in den Baumarkt gelangt ist, ist bisher nicht bekannt. Nach der Veröffentlichung eines Fotos des Findlings bei Facebook vermuteten die Leser, dass es sich um einen Gerfalken handle. Dies wurde bisher nicht bestätigt.

Nach einer erster Einschätzung handelt es sich um eine Kreuzung aus Bussard und Falken. Die genaue Vogelart konnte nicht bestimmt werden. pa