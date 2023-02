Streit um Fundtierpauschale: Verhärtete Fronten zwischen Kommunen und Tierschutzverein

Von: Nikola Obermeier

Teilen

Die Fundtierpauschale im Tierheim löst Streit im Landkreis Dachau aus. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Die Fronten zwischen Tierschutzverein und Kommunen sind verhärtet. Während der Verein finanzielle Probleme hat, verweisen die Bürgermeister auf die vergleichsweise hohe Fundtierpauschale, die die Gemeinden im Landkreis bezahlen.

Landkreis – Sobald ein herrenloses Tier in einer der 16 Landkreisgemeinden oder in der Kreisstadt Dachau gefunden wird, kommt es in das Tierheim in der Rosswachtstraße. Dort kümmern sich die Mitarbeiter um Hund, Katze und Kaninchen, lassen sie einer Eingangsuntersuchung zukommen, und medizinisch versorgen.

Dafür hat der Tierschutzverein, Träger des Tierheims, mit den Landkreisgemeinden eine Vereinbarung über die sogenannte Fundtierpauschale getroffen. Stadt und Gemeinden bezahlen pro Jahr 1,50 Euro pro Einwohner.

Verhärtete Fronten zwischen Tierschutzverein und Kommunen: Streit um Fundtierpauschale

Doch das ist nicht genug. „Um kostendeckend zu arbeiten, bräuchten wir doppelt soviel: 3,68 Euro“, sagt Silvia Gruber, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Die Bürgermeister der Gemeinden hinterfragen diese Summe und fordern ihrerseits nun mehr Einblick in die Finanzen des Tierschutzvereins und des Tierheims.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Röhrmoos fragte Gemeinderätin Constanze Feneis (Grüne/Bündnis 90) nach der Unterstützung des Tierschutzvereins Dachau, der finanzielle Probleme habe, seine Tiere zu versorgen. Bürgermeister Dieter Kugler (CSU) erläuterte, dass dieses Thema ausführlich in der Bürgermeister-Dienstbesprechung diskutiert wurde. Laut Kugler gebe es Beanstandungen an der Vereinsführung. So habe 2022 keine Jahresversammlung stattgefunden. Die Bürgermeister des Landkreises würden überlegen, eine Spitz-Abrechnung für ein Jahr einzufordern, was bedeutet, die tatsächlich angefallenen Kosten berechnen zu lassen.

Kommen wünschen sich mehr Kostentransparenz

Aber wir wundern uns: Wir sollen die Pauschale auf 3,50 Euro erhöhen, sehen aber, dass es woanders auch mit weniger geht.

Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe © Privat

Stefan Kolbe, Bürgermeister von Karlsfeld und Sprecher der Landkreis-Bürgermeister, betont, dass der Tierschutz wichtig sei und eine kommunale Pflichtaufgabe, „keine Frage“. „Aber wir wundern uns: Wir sollen die Pauschale auf 3,50 Euro erhöhen, sehen aber, dass es woanders auch mit weniger geht“, erklärt Kolbe.

Die Fundtierpauschale im Landkreis Dachau sei mit 1,50 Euro an der Obergrenze – auch im Vergleich zu anderen Kommunen. „Und es fehlt an Kostentransparenz.“ Im vergangenen Jahr habe keine Jahresversammlung stattgefunden, es sei jedoch gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Wirtschaftsbericht vorgelegt werden müsse.

Die Bürgermeister stellen sich laut Kolbe die Frage, ob der Betrieb des Tierheims wirtschaftlich besser aufgestellt werden kann. Als Bürgermeister habe er die Verpflichtung, seine Ausgaben zu hinterfragen – vor allem, wenn bei einer Pauschale von 1,50 Euro für 22 000 Einwohner das Doppelte gefordert werde.

Tierschutzverein wehrt sich gegen Vorwürfe

Silvia Gruber, Vorsitzende des Dachauer Tierschutzvereins © Privat

Silvia Gruber, seit 30 Jahren Vorsitzende des Tierschutzvereins, stellt klar, dass sie nicht das Doppelte fordere – „so vermessen bin ich nicht!“. „Wir sind bereit, einen Kompromiss zu finden, wir wären schon mit 2 Euro zufrieden.“ Sie sei lediglich gefragt worden, was notwendig sei, um kostendeckend zu arbeiten. Bei dieser Berechnung seien 3,68 Euro herausgekommen.

Apropos Rechnung: Jedes Jahr erhalten die Gemeinden eine Abrechnung über die Ein- und Ausgaben des Tierschutzvereins mit einer Aufstellung, was auf die Fundtiere abfällt, sagt Gruber. Die Abrechnung für 2021 liege noch beim Steuerberater, „das ist neben Corona mit ein Grund, warum es 2022 keine Jahresversammlung gegeben hat“, erklärt Gruber. Sobald die Abrechnung vorliege, gibt es die Versammlung. Eine Spitz-Abrechnung würde einen „irrsinnigen Aufwand bedeuten, da muss ich eine extra Kraft dafür einstellen“. Was wieder mehr Kosten bedeuten würde.

Gruber verweist auf die enormen Tierarztkosten. „Aber sollen wir einem Tier Hilfe verwehren, weil der Tierarzt ein paar tausend Euro kostet?“, fragt die Tierschützerin. „Ich werde aus Kostengründen kein Tier einschläfern, das widerspricht dem Tierschutz!“

Kassier des Tierschutzvereins sieht, dass Fronten verhärtet sind

Kassier des Tierschutzvereins Dachau, Thomas Höbel © Privat

Thomas Höbel ist der Kassier des Tierschutzvereins. Der Volksbank-Chef ist „es leid, immer diese Vorwürfe zu hören, dass wir mit den Geldern nicht richtig umgehen“. Er sieht, dass die Fronten verhärtet sind. „Aber wenn jeder auf seiner Meinung beharrt und Stammtischparolen von sich gibt, um sich von seinen Pflichten frei zu argumentieren“, sehe er keine Lösung. An die Bürgermeister gewandt sagt Höbel: „Dann müssen sie sich eine neue Tierheimleitung suchen, die das Ganze unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten führt.“

Blick nach Freising

Ein Blick in den Nachbarlandkreis Freising zeigt, dass der Tierschutzverein dort die gleichen Probleme hat. Joseph Popp, Vorsitzender des Tierschutzvereins Freising, versucht derzeit, eine Erhöhung der Fundtierpauschale durchzusetzen – im Landkreis Freising liegen die Kosten gestaffelt je nach Größe der Gemeinde im Schnitt bei 1,35 Euro.

Bei der Diskussion in Freising sind die Fronten allerdings nicht verhärtet. Popp habe auch Verständnis für die Situation der Gemeinde und wisse, welch große Aufgaben diese zu stemmen haben.

Auch Stefan Kolbe weiß zu schätzen, was der Tierschutzverein leistet– und wie stark sich Silvia Gruber engagiert: „Sie ist mit Leib und Seele Vorsitzende des Vereins und will nur das Beste.“

Silvia Gruber und Thomas Höbel wollen den Bürgermeistern entgegenkommen und Transparenz über die Kosten schaffen. „In den nächsten Wochen kümmere ich mich darum“, sagt Höbel. Er hofft dann auf „Einsicht und ein Miteinander“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.