Traditionsgeschäft Tessuti muss in Dachau zumachen

Von: Miriam Kohr

Lieben die Kundengespräche und das familiäre Miteinander: Das Tessuti-Team in Dachau mit Hannelore Egert, Judith Schaffarzyk, Andres Stiller und Lisa Ahammer (von links) muss Abschied nehmen. © Hannelore Egert

Nach 52 Jahren ist Schluss. Das Tessuti in der Frühlingstraße in Dachau schließt Ende Juni.

Dachau – Der Onlinehandel, die Entwicklungen in der Modeindustrie, aber letztlich die Sanierung des Gebäudes, in dem das Geschäft untergebracht ist, zwingen Gerth Heinz Külgen und Hannelore Egert, die Türen ihres Stoff- und Nähbedarf-Geschäfts für immer zu schließen.

Anlaufstelle in Dachau für alle Näher, Stricker und Häkler

Unzählige Stoffbahnen aus verschiedenen Materialien und mit vielen Mustern reihen sich im Geschäft aneinander, in einem Regal links neben dem Eingang stapeln sich Wollknäuel in allen erdenklichen Farben, und im Regal in der Mitte des Geschäfts gibt es Knöpfe in allen Größen und Formen. Das Tessuti ist seit Jahrzehnten die Anlaufstelle in Dachau für alle Näher, Stricker und Häkler.

Seit Juni 1971 gibt es das Geschäft in der Frühlingstraße, doch dessen Geschichte beginnt bereits ein Jahr früher in der Schleißheimer Straße unter dem Namen „Stoffe Egert“. Ingeborg Egert hatte dort mit dem Verkauf von Stoffresten in verschiedener Qualität begonnen. Ihr „Zuschnitt nach Maß“ wurde zum Zugpferd. Weil die Räumlichkeiten schnell zu klein wurden, folgte der Umzug in die Frühlingstraße, wo der Betrieb seitdem beheimatet ist. Das Angebot wurde beständig erweitert. Dank der größeren Verkaufsfläche konnten Kurzwaren, Nähseide, Reißverschlüsse, Knöpfe, Borten und vieles mehr, kurzum alles, was das Nähherz begehrt, mit aufgenommen werden. „Röcke, Blusen, Kleider, Dirndl, was auch immer, die Kunden kamen aus dem ganzen Landkreis und waren begeistert“, weiß Hannelore Egert, die das Geschäft 1995 von ihrer Schwiegermutter übernahm.

Stoffverkauf war etwas sehr Persönliches

Damals sei der Stoffverkauf noch etwas sehr persönliches gewesen. „Die Kunden typgerecht beraten, gehörte zum Alltag“, erzählt sie. Noch heute kämen Kundinnen, die sie bereits kennenlernte, als diese noch Kinder waren, weil sie früher mit Mutter oder Oma zum Stoffeinkaufen gekommen waren. Zu Mutters oder Omas Zeiten waren Chiffon, Kammgarne, edler Samt und reine Seide gefragt. „Sich etwas selbst zu nähen, war damals einfach billiger, als sich ein Abend- oder Brautkleid zu kaufen“, weiß Egert.

Als sie das Geschäft übernahm, gründete sie zeitgleich eine Nähschule im Rückgebäude. Einweisungskurse für das Arbeiten mit der Nähmaschine, Dirndl-Nähkurse oder Nähkurse für Teenager und mehr bot sie an. „Die Kurse haben mir immer besonders viel Spaß gemacht“, verrät sie. Auch Nähmaschinen wurden in dieser Zeit eine Menge verkauft.

2002 gliederte sich das Geschäft in die Läden der Handels- und Vertriebsgesellschaft Tessuti ein. Diese Gruppe hatte damals neun Filialen in ganz Bayern und später sogar elf Läden. Heute sind es nur noch zwei Filialen. Und im Juli, wenn auch das Geschäft in Dachau geschlossen hat, bleibt nur der Laden in Kempten übrig.

Gerth Heinz Külgen, seit 2002 Geschäftsführer von Tessuti, verhalf laut Hannelore Egert den Filialen durch seinen Geschäftssinn über so manche geschäftliche Flaute hinweg. Mit Dekostoffen in Überbreite, Gardinen, Schlaufenschals und später auch Wolle in verschiedenen Qualitäten passte er das Angebot aktuellen Trends an.

Tessuti-Team engagierte sich für guten Zweck

Bis zuletzt engagierte sich das Dachauer Tessuti-Team für einen guten Zweck. Zu Weihnachten und Ostern fertigte eine Mitarbeiterin jeweils 100 Häkeltiere. Der Erlös ging heuer an die „SOS Kinderdörfer“.

In den vergangenen Jahren aber ging die Kundenzahl zurück. Die Modewelt hat sich stark geändert. Schnell und günstig gibt es an jeder Ecke, online Klamotten kaufen ist in. „Nähen ist kein Muss mehr, sondern ein Hobby“, fasst es Egert zusammen. Und auch dafür hätten nur noch wenige Leute Zeit. Und dann kam auch noch die Pandemie. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: Das Geschäftshaus in der Frühlingstraße wurde verkauft, der neue Eigentümer möchte eine Kernsanierung durchführen, wofür das Geschäft hätte lange schließen müssen. „Mehrere Monate ohne Einnahmen hätten wir nicht überbrücken können“, so Egert. Deshalb entschied man sich, das Geschäft aufzugeben – „schweren Herzens“, so Egert.

„Um die Kunden und die drei Mitarbeiter, die sich etwas Neues suchen müssen, tut es mir sehr leid“, so Egert. Anderseits sei es eine Erleichterung, diesen Schritt nun zu machen. Denn sie freut sich auf neue Herausforderungen. „Ich mache sicher weiter etwas mit Menschen, weil ich den Kontakt und die Interaktion brauche“, weiß sie.

Das Tessuti verabschiedet sich ab Montag, 24. April, mit einem Räumungsverkauf, bei dem alles um 50 Prozent reduziert zu haben ist. Ende Juni schließen sich die Türen dann für immer. „Vor diesem Tag graust es mir schon, wenn ich daran denke“, gesteht Egert.

