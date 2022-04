Benefizkonzert für die Ukraine: Träume vom Frieden

Die mitwirkenden Musiker (von links) Barbara Eckmüller (Harfe), Franz Bruder (Violine), Nino Gurevich (Klavier), Markus Kreul (Klavier und musikalischer Leiter), Maira Thomas (Saxofon), Susanne Müller (Sopran), Stefan Pitz (Klavier), Anton Bruder (Klavier), Tassilo Probst (Violine), Franz Bruder (Violoncello), Guido Schiefen (Violoncello) und Alya Schmitt (Klavier). © Gemeinde Altomünster

15 Jahre EUMWA: Zum Jubiläum fand ein Benefizkonzert im Dachauer Schloss für die Menschen in der Ukraine statt. Ein Abend, der zu Herzen ging.

Dachau/Altomünster – Im Dachauer Schloss erklingt ein langer, trauriger Ton. Die 350 Besucher sehen sich um: Die Musik – es sind die ersten Takte der ukrainischen Nationalhymne, gespielt von Maira Thomas im Foyer – mischt sich mit dem Gesang der Vögel im Schlosspark, weit entfernt und gleichzeitig ganz nah. Distanz und Nähe verschmelzen endgültig, als auf der Bühne Markus Kreul am Klavier und die Sopranistin Susanne Müller einsetzen.

Das Publikum erhebt sich. Was für ein Auftakt für das Konzert zum Jubiläum 15 Jahre Europäischer Musikworkshop Altomünster (EUMWA), das ganz den Menschen in der Ukraine gewidmet ist.

Selten hat ein Meisterkonzert die Menschen so erreicht wie dieses. Der EUMWA selbst musste wegen Corona dieses Jahr zum dritten Mal ausfallen – doch zumindest das Meisterkonzert, traditionell zu Gast im Renaissancesaal des Dachauer Schlosses, konnte als Benefizkonzert für Frieden und Freiheit stattfinden. Und so spielten Dozenten und Teilnehmer Werke von George Gershwin, Sergej Rachmaninow, Astor Piazzolla und anderen – ganz in der EUMWA-Tradition, die für junge Musiker, Vielfalt und Tiefe steht.

Die weiteren Künstler: der Geiger Tassilo Probst, das Bruder-Trio (Violine, Cello, Klavier), Barbara Eckmüller (Harfe), Ayla Schmidt, Nino Gurevich und Stefan Probst (alle Klavier) und der Cellist Guido Schiefen.

Die Moderation teilten sich langjährige Weggefährten: Markus Kreul, künstlerischer Leiter, erläuterte die Motivation für das anspruchsvolle Programm. Claudia Geisweid, organisatorische Leiterin, begrüßte die Gäste, darunter treue EUMWA-Sponsoren, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Bürgermeister Michael Reiter, dessen Gemeinde Altomünster der Veranstalter des Abends war, sowie den Vorsitzenden des BRK-Kreisverbands, Bernhard Seidenath, dessen Organisation den Erlös des Konzertes für die Flüchtlingshilfe erhielt.

Susanne Müller zeichnete ein sehr persönliches Bild, und wie sie fast zufällig 2014 das erste Mal zum EUMWA kam: „Ich war motiviert, aber leicht desillusioniert und vor allem müde von meinen bisherigen musikalischen Bemühungen.“ Sie kam Jahr für Jahr wieder und fand zunehmend Frieden – mit sich, mit anderen. „Ich wünsche mir, nein, ich träume davon, dass wir diesen Frieden alle finden – mit uns, mit anderen und in der Welt.“

Für Stefan Pitz, seit sechs Jahren dabei, hat der EUMWA viele starke und dauerhafte menschliche Brücken geschlagen, die bis heute halten, sich weiter verstärken und in überraschender Weise neue Facetten zeigen. „Durch diese menschlichen Bindungen und die musikalischen Erfahrungen erlebe ich in Altomünster immer wieder ein Gefühl der Geborgenheit, ähnlich einem Zuhause, das ich nun besonders den Not leidenden Menschen in Osteuropa wünsche.“

Fast zwei Stunden dauerte das Konzert im Dachauer Schloss, es endete mit frenetischem Applaus. Draußen erstrahlte die Fassade in blauem und gelbem Licht, den Farben der Ukraine; eine Installation von Michael Dorn. Dessen Werk war ein weithin sichtbares Mahnmal für Frieden und Freiheit. dn