Trauer um Renate Polansky ‒ Ehemalige Mittelschulleiterin starb im Alter von 68 Jahren

Von: Nikola Obermeier

Renate Polansky starb mit 68 Jahren. Sie trug die Mittelschüler immer im Herzen – und auf ihrem Autokennzeichen. Schulamtsdirektor Albert Sikora © MAG

Sie trug ihre Schüler immer im Herzen. Nun ist Renate Polansky, frühere Leiterin der Mittelschule an der Anton-Günther-Straße, nach längerer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben.

Dachau – Sie trug die Mittelschüler immer im Herzen. Renate Polansky, die frühere Leiterin der Mittelschule an der Anton-Günther-Straße (MAG), ist nach längerer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben. Nicht nur die Schulfamilie trauert um sie, sondern auch viele ehemalige Schüler.

„Renate Polansky war eine Power-Frau, die vor Elan und Schaffenskraft strotzte“, sagt Schulamtsdirektor Albert Sikora. In seinem ersten Jahr als Lehrer war Renate Polansky seine Betreuungslehrkraft an der Mittelschule Dachau-Süd, und von da an arbeiteten sie immer wieder eng zusammen. Im März 1981 verschlug es die gebürtige Würzburgerin in den Landkreis Dachau, damals an die Hauptschule Dachau-Süd als Referendarin. Nach der Hochzeit mit ihrem Mann Alois Polansky hatten die beiden damals schon eine Tochter, Katharina. Ihre zweite Tochter Viktoria wurde 1984 geboren – auch sie ist mittlerweile eine leidenschaftliche Mittelschullehrerin im Landkreis. Nach kurzer Elternzeit kehrte Renate Polansky wieder in den Schuldienst zurück und fand ihre vorläufige berufliche Heimat an der Mittelschule Dachau-Süd. Im Jahr 2000 wurde sie zur Konrektorin ernannt, sechs Jahre später wurde sie Schulleiterin der Mittelschule in Dachau-Ost. Im Jahr 2018 ging sie in den Ruhestand.

„Die Weiterentwicklung ihrer Schule war ihr immer sehr wichtig“, berichtet Sikora. Sie konnte Menschen begeistern, war sehr geschickt in der Kommunikation mit der Stadt als Sachaufwandsträger und mit Elternvertretungen. So entwickelte sich die Mittelschule an der Anton-Günter-Straße in ihrer Zeit zur Profilschule „Inklusion“, außerdem führte sie den gebundenen und offenen Ganztag an der Schule ein. „Bei der Planung der Mittelschul-Verbünde war Frau Polansky wesentlich beteiligt“, so Albert Sikora. „Ich war immer froh um ihren Rat.“

Schulfamilie trauert um frühere Rektorin

Sabrina Andersen hat jahrelang als Lehrerin an der Anton-Günther-Straße mit Renate Polansky zusammengearbeitet. Sie und ihre Kollegen erinnern sich an ihre ehemalige Schulleiterin als leidenschaftliche Pädagogin, die sich mit Herzblut für „ihre“ MAG und deren vielfältige Schülerschaft engagierte: „Frau Polansky war konsequent, inhaltlich immer klar und sehr strukturiert, aber auch herzlich, verständnisvoll und stets fair. Sie hat unsere Schule zu dem gemacht, was sie ist und unser Motto ,Ich mag die MAG’ jeden Tag vorgelebt.“ Auch die aktuelle Schulleiterin Alice Nüßl weiß um das nachhaltige Wirken ihrer Vorgängerin. „Die von ihr etablierten Werte der Schulgemeinschaft und Besonderheiten wie der ,Tag der Nationen’ prägen das Schulleben bis heute. Dadurch wird die Erinnerung an sie an der MAG immer präsent sein.“

Für ihre Schüler und Kollegen setzte sich Renate Polansky immer ein, „sie ließ sich nie den Mund verbieten, wenn es um ihre Schüler ging“, sagt Albert Sikora. Dank ihrer lebenslustigen Art riss sie alle um sich herum mit. Mit der Mittelschule an der Anton-Günther Straße identifizierte sie sich so sehr, dass sie den Namen der Schule sogar auf ihrem Autokennzeichen trug: M-AG.