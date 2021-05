Trommelwirbel zum Konzert-Auftakt

Neustart im Thomahaus: Der Dachauer Multi-Percussionist Christian Benning gibt am Dienstag ein Solo-Konzert.

Künstler aus Stadt und Landkreis zum Neustart im Thomahaus

Dachau – Ab kommender Woche können im Ludwig-Thoma-Haus wieder Kulturveranstaltungen stattfinden – dank der sinkenden Zahlen. Zum Neustart veranstaltet das Kulturamt im Stockmann-Saal mehrere Auftritt von Künstlern aus Stadt und Landkreis Dachau.

Für die Gäste gilt FFP2-Maskenpflicht. Zudem ist am Einlass ein tagesaktuelles negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus nachzuweisen (zum Beispiel ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test oder ein höchstens 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest aus einem lokalen Testzentrum). Vollständig geimpfte und genesene Personen sind vom Test-Nachweis ausgenommen. Kartenkäufern empfiehlt das Kulturamt, frühzeitig einen Termin für den Veranstaltungstag in einer der lokalen Teststationen zu vereinbaren.

mm