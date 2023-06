Trotz Long Covid zurück ins Leben finden ‒ Neues Therapieangebot in Dachau

Von: Nikola Obermeier

Für Long- oder Post-Covid-Patienten gibt es in Dachau ein neues Therapieangebot © IMAGO

Für Long- oder Post-Covid-Patienten gibt es in Dachau ein neues Therapieangebot. Dr. Thomas Ködel erklärt im Interview, wieso mit welchen Symptomen Patienten kommen können und wie die Therapie aussehen kann.

Dachau – Menschen, die den Verdacht oder die Gewissheit haben, an Long oder Post Covid erkrankt zu sein, können ab 1. Juli in Dachau im Amper-Vital behandelt werden. Dr. Thomas Ködel, Chefarzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin, erklärt, wieso er das neue Therapieangebot für wichtig hält, mit welchen Symptomen Patienten kommen können und wie die Therapie aussehen kann.

Was genau ist eigentlich Long Covid – und wo ist der Unterschied zu Post Covid?

Immer mehr Patientinnen und Patienten leiden auch lange nach ihrer Corona-Erkrankung unter diffusen Beschwerden. Nach einer anfänglichen Genesung von einer akuten Covid-19-Erkrankung können die Symptome auch neu auftreten oder die anfängliche Krankheit überdauern. Die Symptome können fluktuieren oder mit der Zeit wiederkehren.

Eine erste Studie* hat mehr als 200 mögliche Long-Covid-Symptome erfasst. Bisher sind die Ursachen für diese Beschwerden aber nicht ausreichend erforscht. Symptome, die vier bis zwölf Wochen nach der Infektion auftreten, werden als Long Covid bezeichnet. Halten die Beschwerden länger als zwölf Wochen an, nennt man dies Post-Covid. Wir im Amper-Vital werden sowohl die Long-Covid- als auch die Post-Covid-Patienten behandeln.

Long Covid: Neues Therapieangebot in Dachau

Dr. Thomas Ködel leitet das Amper-Vital der Helios Amper-Klinik Dachau. © Helios

Welche Patienten sind von Covid-Langzeitfolgen betroffen?

Jeder Mensch, der an SARS-CoV-2-Infektion erkrankt ist, kann an Long/Post Covid erkranken. Dabei ist es egal, ob die Symptome nur leicht waren oder der Patient auf der Intensivstation lag.

Wie kam es dazu, dass die Long-Covid-Sprechstunde am Helios Amperklinikum eingerichtet wurde? Waren Sie der Initiator?

Auch in meinem Verwandtenkreis gibt es Betroffene mit Long/Post Covid. Viele Ärztinnen und Ärzte und Therapieeinrichtungen können Betroffenen noch keine Therapie anbieten. In unserem Gesundheitszentrum Amper-Vital mit Fitnessstudio, ambulanter Rehabilitation und Heilmittel-Ambulanz haben wir schon vielen Patientinnen und Patienten erfolgreich helfen können und ihre Lebensqualität deutlich verbessert.

Diese Erfahrung möchte ich einsetzen, um Patientinnen und Patienten mit Long/Post Covid zu helfen. Um optimal dafür gerüstet zu sein, haben unsere Therapeutinnen und Therapeuten sowie unsere Ärztinnen und Ärzte sich intensiv nach dem aktuellsten Stand der Medizin fort- und weitergebildet.

Trotz Long Covid zurück ins Leben finden

Mit welchen Symptomen und Problemen können Patienten zu Ihnen kommen?

Wir versuchen, jedem Patienten/jeder Patientin mit Beschwerden bei Long/ Post Covid zu helfen. Vor allem bei Muskelschwäche und Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, anhaltender Erschöpfung (Akku leer), Brustbeschwerden und Atemnot haben wir viele Möglichkeiten zur Therapie. Das Motto heißt: „Zurück ins Leben finden und Kraft tanken“.

Wenden Sie auch diagnostische Verfahren und Tests an, um Long Covid zu identifizieren?

Das Amper-Vital ist kein Diagnostikzentrum, sondern ein Therapiezentrum. Deshalb sollten Betroffene, bevor sie zu uns kommen, von ihrem behandelnden Arzt eine Diagnose mit Verdacht auf Long/Post Covid erhalten haben. Wichtig ist, dass Patientinnen und Patienten zum Ersttermin bei uns alle Befunde mitbringen.

Welche Behandlungsansätze oder Therapien werden in der Sprechstunde für Long-Covid-Patienten angeboten?

Nach Einsicht der Befunde und Erhebung der Beschwerden werden wir mit jedem Patienten und jeder Patientin einen individuellen Therapieplan erstellen. Dabei können Atemtherapie, Krankengymnastik, manuelle Therapie, Ergotherapie und medizinische Trainingstherapie (Krankengymnastik am Gerät) zur Anwendung kommen. Wir legen vor allem auf das Pacing (Individuelle Belastungsgrenze) wert.

Für Long- oder Post-Covid-Patienten gibt es in Dachau ein neues Therapieangebot

Welche Fachärzte und medizinische Experten sind in der Sprechstunde tätig?

Unser ärztliches Team besteht aus zwei Ärzten, die zusammen mit den Therapeuten ein Therapieprogramm für die Betroffenen erstellen. Dabei werden die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Sportwissenschaftler mit einbezogen.

Bieten Sie auch Angehörigen eine Unterstützung oder Beratung an?

Wir beraten Angehörige, damit sie das Krankheitsbild besser verstehen und unterstützen sie bei Bedarf darin, ihre Verhaltensweise gegenüber den Erkrankten anzupassen.

Denken Sie, dass der Bedarf an einer Long-Covid-Sprechstunde im Landkreis Dachau groß ist? Ist das die erste derartige Sprechstunde im Landkreis?

Mindestens 10 Prozent** aller Covid-19-Erkrankten leiden an diesen diversen anhaltenden oder neu auftretenden gesundheitlichen Beschwerden, die länger als drei Monate anhalten. Der Bedarf an einer Long/Post Covid Therapie ist sicher auch im Dachauer Raum vorhanden.

Wie lange werden uns die Folgen von Corona noch beschäftigen?

Da immer wieder neue Corona-Infektionen auftreten, werden wir die nächsten Jahre ständig neue Fälle beobachten. Ich kenne Betroffene, die teilweise schon seit drei Jahren unter den Beschwerden leiden und keine oder nur wenig Hilfe erhalten.

Wegen Long/Post Covid erfährt auch das Chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS) mehr Aufmerksamkeit. Behandeln Sie auch Patienten, die erkrankt sind?

Wir versuchen alles, um keine Patientinnen und Patienten abzuweisen. Wir schauen uns die Befunde und die Symptome zunächst genau an. Dann erarbeiten wir mit dem Patienten ein individuelles Therapiekonzept. Sollten die Therapiemöglichkeiten im Amper-Vital nicht ausreichen, bemühen wir uns um eine Anbindung an andere Therapiemöglichkeiten.

Termine

Termine für das neue Therapieangebot im Amper-Vital können werktags zwischen 8 und 17 Uhr vor Ort oder telefonisch unter 0 81 31/76 30 0 vereinbart werden. Das Amper-Vital ist geöffnet: Montag bis Freitag: 6 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr, Feiertage 9 bis 14 Uhr.

* (Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact - eClinicalMedicine (thelancet.com) )

**(Quelle: Post-Covid syndrome in non-hospitalised patients with Covid-19: a longitudinal prospective cohort study –- The Lancet Regional Health - Europe)