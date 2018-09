Grundstücke ja, Geldvermögen nein

Der Haupt- und Finanzausschusses im Stadtrat hat am Mittwoch in seiner Sitzung beschlossen, dass der TSV 1865 Dachau nach seiner Aussiedlung am neuen Standort wieder Grundeigentümer werden soll.

Dachau – Man kann den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses im Stadtrat nicht vorwerfen, dass sie sich nicht um gute Stimmung bemüht hätten. CSU-Fraktionssprecher Florian Schiller bekannte, „die Seele der TSV-Mitglieder zu verstehen“. Seine SPD-Kollegin Christa Keimerl und auch Oberbürgermeister Florian Hartmann flöteten milde: Auch sie seien „natürlich“ der Meinung, dass der TSV Grundstückseigentum besitzen sollte.

Vergessen waren die Misstöne der vergangenen Wochen und Monate. Und vor allem vergessen schien der Beschluss der jüngsten TSV-Mitgliederversammlung, in der mit jeweils großen Mehrheiten festgelegt worden war: Der Verein will nicht sein gesamtes Vermögen in die Aussiedlung seiner Sportstätten an die Theodor-Heuss-Straße einbringen, sondern ein Drittel behalten. Außerdem will er die Grundstücke, auf denen der künftige TSV-Sportpark errichtet werden soll, besitzen.

Schon am Tag nach der Versammlung hatte Oberbürgermeister Florian Hartmann gegenüber der Heimatzeitung an seit Jahren geltende Beschlüsse und Absprachen erinnert, die im eindeutigen Gegensatz zum TSV-Votum stünden. Und „dass der Stadtrat nicht von allen Entscheidungen der Mitgliederversammlung begeistert“ war, gibt auch TSV-Vorsitzender Wolfgang Moll offen zu.

Dennoch hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch guten Willen bewiesen. Die CSU, bestätigt Fraktionsvorsitzender Schiller, habe sich im Vorfeld mit TSV-Vertretern getroffen; der frühere CSU- und jetzt parteilose Stadtrat Moll habe zuletzt sogar an der Fraktionssitzung der Christsozialen teilgenommen. „Wir haben Positionen ausgetauscht, das ist kein Geheimnis“, so Schiller. Und: „Für ein Projekt dieser Dimension brauchen wir eine breite Basis.“

Zumindest unter den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses herrschte Einigkeit: Der Verein soll auch nach der Umsiedlung Eigentümer der Grundstücke sein. Ansonsten aber gilt laut Sportreferent Günter Dietz (CSU) der alte Stadtratsbeschluss: „Der TSV bringt sein gesamtes Vermögen ein!“ Würde er dies nicht tun, könnte der Stadt und dem Steuerzahler laut OB Hartmann nämlich folgendes passieren: „Dass der Verein aus dem Verkauf seines Stammgeländes an der Jahnstraße ein Vermögen aufbaut“ – und gleichzeitig für Bau und Betrieb seiner neuen Anlagen Zuschüsse erhalte.

Der Ausschuss schlug dem TSV daher folgendes Vorgehen vor: Das Stammgelände wird im Rahmen eines „transparenten Verfahrens meistbietend veräußert“. Etwaige Investitionen, die in den kommenden Jahren in den maroden, alten Sportstätten noch fällig würden, tätigt die Stadt auch weiterhin. Und, als größtes Zugeständnis: Die 33 000 Quadratmeter, die der Verein aktuell am Stammgelände besitzt, sollen „nicht flächenscharf“ übertragen werden; es ist damit durchaus möglich, dass der TSV später, am neuen Standort, 35 000 oder mehr Quadratmeter Fläche besitzt.

Vereinsvorsitzender Moll betont auf Nachfrage, dass er für den am Mittwoch getroffenen Beschluss, dass der TSV in Zukunft eigenen Grund und Boden besitzen darf, „dankbar“ sei. Auch dass der Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstag mit einer sogenannten Teiländerung des Flächennutzungsplan formal den Weg für den Bau eines Sportparks im Bereich östlich der Theodor-Heuss- und nördlich der Feldstraße freigemacht hat, sieht Moll „mit Wohlwollen“. Entscheidend sei nämlich, dass es weitergehen könne und das Thema in den Ausschüssen „nicht zerredet“ worden sei.

Allein: Ganz glücklich kann Moll nicht sein. In einem Schreiben an die Stadt, in dem der TSV Ende August die Kernforderungen des Vereins noch einmal zusammenfasste, heißt es wörtlich: „Der Verein besteht (...) darauf, nicht sein gesamtes Vermögen in das Projekt Sportstättenentwicklung einzubringen. Die Einbringung von zirka zwei Drittel des Vereinsvermögens ist jedoch vor-, darstell- und verantwortbar.“

Wie sich der Verein angesichts dieses Widerspruchs nun positioniert, ist unklar. Moll betont, sich nun mit den TSV-Mitgliedern besprechen zu müssen. OB und Stadtrat harren derweil der weiteren Entwicklung. „Für uns besteht Klarheit“, betont Hartmann. „Mehr Klarheit kann es gar nicht geben.“