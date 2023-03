Turnhalle an der Steinstraße wird zu Flüchtlingsunterkunft

Teilen

Sichtschutzabtrennungen, Betten, Tische: Rund 60 Helfer machten die Turnhalle bezugsfertig für geflüchtete Menschen. © Kreisfeuerwehrverband

Die Turnhalle in der Steinstraße in Dachau steht bereit als Notunterkunft für Geflüchtete. Einsatzkräfte der Feuerwehr, von BRK und THW haben bei der Einrichtung der Flüchtlingsunterkunft geholfen.

Dachau - Es ist die erste Turnhalle im Landkreis, die nun zur Unterbringung von Menschen genutzt werden muss: die Turnhalle an der Steinstraße in Dachau.

Der Landkreis Dachau bereitet sich weiter auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Am vergangenen Donnerstag richteten rund 60 ehrenamtliche Helfer von BRK, Feuerwehr und THW die Turnhalle ein. Betten und Sichtschutzabtrennungen wurden aufgebaut sowie Aufenthalts- und Verpflegungsbereiche in der Schulturnhalle geschaffen.

Schulturnhalle in Dachau wird zur Notunterkunft für Geflüchtete

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von Mitarbeitern des Sachgebiets „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ sowie des Sachgebiets „Asyl“ aus dem Landratsamt Dachau. Somit wurden Unterbringungsmöglichkeiten für rund 140 Personen geschaffen, der Aufbau dauerte vier Stunden.

Vorbereitend haben die Gerätewarte des Katastrophenschutzzentrums zusammen mit Kameraden der Feuerwehr Hebertshausen sowie der Kreisbrandinspektion bereits am Vortag die landkreiseigenen Logistikfahrzeuge mit Betten, Bettwäsche, Handtüchern und Biertischgarnituren beladen, so dass am Donnerstag eine zügige Zuführung in die Steinstraße gegeben war.

„Ein Dankeschön gilt den Helfern von BRK, THW OV Dachau und den Feuerwehren Dachau, Hebertshausen und Pellheim sowie der Kreisbrandinspektion für die Arbeit“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser.

Die Turnhalle ist nun zur Ankunft der nächsten Flüchtlingszuweisung am kommendem Mittwoch bezugsfertig.