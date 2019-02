Ohne Spender muss Öykü sterben

Die dreijährige Öykü ist an einer seltenen Form von Leukämie erkrankt. In Dachau findet nun am 3. März eine Typisierungsaktion für das türkische Mädchen statt.

Als Ärzte vor zirka vier Monaten Blutkrebs bei dem kleinen Mädchen, das in der Türkei lebt, diagnostizieren, starteten Freunde und Verwandte Typisierungsaktionen in Deutschland zu organisieren. Da für sie bisher kein Stammzellenspender gefunden werden konnte, will nun Öyküs Großcousine, die in Dachau lebt, die Ärmel gegen Blutkrebs hochkrempeln. Denn die Zeit eilt: Wenn innerhalb eines Monats kein Spender gefunden wird, kann Öykü nicht mehr geheilt werden. Zusammen mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) findet am Sonntag, 3. März, von 11 bis 16 Uhr im Bürgertreff Ost e.V. eine Typisierungsaktion statt.

Als Öykü vor acht Monaten starkes Fieber und Mumps bekommt, besucht ihre Mutter viele Ärzte mit ihr – die Diagnose: Öykü habe einen Infekt, der mit leichten Medikamenten, viel Tee und Ruhe geheilt werden könne. Als es dem Mädchen jedoch auch Wochen später nicht besser geht, wird im Krankenhaus Izmir ein Bluttest gemacht. Da die nötigen medizinischen Möglichkeiten dort aber nicht gegeben sind, wird das Blut bereits mit dem Verdacht auf eine schlimme Krankheit in die Uniklinik Freiburg geschickt. Von dort erhält Öyküs Familie die Nachricht: Ihre Tochter ist an YMML erkrankt, eine seltene Form des Blutkrebses, die besonders bei Kindern auftritt. Öykü muss von nun an jeden Tag ins Krankenhaus, oft für mehrere Tage. Ihre Mutter lässt sich von der Arbeit freistellen und zieht mit ihr in das 460 Kilometer entfernte Antalya, da das deutsch-türkische Krankenhaus dort bessere Möglichkeiten hat, das Kind zu behandeln. Von Freunden und Verwandten werden sie finanziell unterstützt, sonst kann sich Öyküs Mutter die Miete nicht leisten. Die Behandlungen zahlt die Krankenkasse.

„Trotz ihrer Krankheit ist das Mädchen ein Sonnenschein und lacht viel“, erzählt ihre Großmutter. Öykü singt und malt gerne, liebt Tiere, übt Klavier und ging gerne in den Kindergarten. Dinge, die Öykü mit ihrer Krankheit kaum oder gar nicht machen kann, da sie oft sehr müde und schwach ist.

Jetzt hofft die ganze Familie, dass für Öykü innerhalb eines Monats ein Spender gefunden wird – da sonst ihre Organe so sehr geschädigt sein werden, dass sie sterben wird. In der Türkei wurden bereits 120 000 Typisierungen durchgeführt, bisher leider erfolglos.

Großmutter und Großcousine erzählen, dass die Familie zusammenhält und sich gegenseitig Kraft gibt. Bei anderen Typisierungsaktionen für Kinder gab es bereits zwei Erfolge – ein 22-Jähriger und ein Fünfjähriger konnten bereits durch eine passende Blutspende geheilt werden.

Wer nicht Blut spenden kann, aber trotzdem helfen möchte, der kann dies mit einer Geldspende tun. Pro Typisierung fallen zirka 35 Euro für Test und Registrierung an.

„Öykü soll eine sehr glückliche Frau werden“, wünscht sich die Großmutter des Mädchens. „Sie soll später in der Forschung über ihre Krankheit lehren und helfen. Sie soll das Lachen nie verlieren.“ Franziska Sammer





Typisierungsaktion

Die Aktion der AKB findet am kommenden Sonntag, 3. März, von 11 bis 16 Uhr im Bürgertreff Dachau-Ost am Ernst-Reuter-Platz 1a statt.