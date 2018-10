ÜB fordert Lkw-Durchfahrtssperre für Dachauer Innenstadt

Die zuletzt massiv vorangetriebene Nordumfahrung nimmt die ÜB-Fraktion zum Anlass, laut über eine Sperrung der Innenstadt für den Lkw-Verkehr nachzudenken. Rechtlich wäre die Maßnahme, zumindest in Teilen, möglich.

Dachau – Die Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) hat laut Stadtrat Peter Gampenrieder einen klaren Standpunkt: „Ja zur Umfahrung, aber nur, wenn der Bürger dafür eine echte Gegenleistung bekommt!“ Nach dem jüngsten Beschluss des Kreisausschusses, einen vorzeitigen Baubeginn der Nordumfahrung zu ermöglichen (wir berichteten), sieht die ÜB den Moment für gekommen: „Jetzt“, so Gampenrieder, „haben wir die Möglichkeit, uns ernsthaft zu überlegen, was mir mit dem Straßenraum machen, der in der Stadt durch eine Umfahrung frei wird.“ Die ÜB hat hierfür schon auch schon eine Antwort parat, nämlich: eine Sperrung der Dachauer Innenstadt für den Lkw-Durchgangsverkehr.

„Am störendsten“, findet Gampenrieder nämlich, „sind die Lkw“, die täglich durch Dachau fahren. Vor allem die Bürger am Altstadtring, an der Sudetenland-, an der Münchner, der Schillerstraße sowie am Bürgermeister-Zauner-Ring seien massiv von Abgasen und vor allem Lärm betroffen. Auch das Ärgernis der dauerparkenden Lkw auf dem Schwimmbad-Parkplatz könnte man mittels einer Durchfahrtssperre dauerhaft beseitigen.

Die Idee, Brummis über 7,5 Tonnen aus der Innenstadt auszusperren und im Gegenzug den Bau einer oder mehrerer Umgehungsstraßen zu unterstützen, hält Gampenrieder zudem für eine Kompromiss-Lösung, die auch Straßenbaugegner mittragen könnten: Im Stadtrat, aber auch zuletzt im Kreisausschuss hatten sich beispielsweise die Grünen gegen den Bau einer Umfahrung ausgesprochen; auch das Bündnis für Dachau ist entschiedener Gegner des Projekts.

Neben dem ökologischen Aspekt war aber auch stets die Finanzierung ein Argument gegen die Umfahrung. Die Stadt, so lautet sogar ein gültiger Stadtratsbeschluss, werde keinen Cent zum Bau der Straßen beitragen. Die ÜB will in diesem Punkt „nicht umfallen“, Gampenrieder begründet dies so: „Wir sind die Leidtragenden, nicht die Finanziers des Durchgangsverkehrs aus dem Hinterland!“

Rein rechtlich gesehen ist der Vorschlag der ÜB, den im übrigen auch Landrat Stefan Löwl befürwortet, umsetzbar – zumindest in Teilen. Stefan Januschkowetz vom städtischen Ordnungsamt beruft sich dabei auf den Paragrafen 45 der Straßenverkehrsordnung. Demzufolge ist es möglich, eine Durchfahrtssperre für Lkw einzurichten, sofern es zum einen eine leistungsfähige Ausweichroute gibt und dort nicht wieder Anwohner mit Lärm und Abgasen belastet werden. „An einer neu gebauten Umgehungsstraße“, so Januschkowetz, „wohnen erfahrungsgemäß nicht so viele Leute.“ Die Nordumfahrung sieht er daher tatsächlich als „Möglichkeit, eine Alternative beispielsweise für die Mittermayerstraße einzurichten“.

Was laut Januschkowetz dagegen nicht geht, wäre es, den Lkw die Benutzung der Innenstadt-Straßen mittels einer Umwidmung der Verkehrsflächen zu verbieten. Anwohner müssten einer Umwidmung zustimmen, zudem könnten Klagen drohen.

Während Januschkowetz daher betont, dass eine umfassende Durchfahrtssperre „so ohne weiteres nicht funktionieren wird“, verweist er aber gleichzeitig auf schon bestehende Maßnahmen, mit denen – zumindest im Kleinen – die Stadt versucht, dem Lkw-Verkehr Herr zu werden. In der Altstadt etwa gilt sei längerem eine Einbahnregelung: Lkws dürfen die Konrad-Adenauer-Straße nur bergauf und die Augsburger Straße nur bergab fahren.

Allein: Angesichts der vielen Baustellen kreuzen die Brummis aktuell wilder denn je durch die Altstadt. Schuld daran, so Januschkowetz, sei die Technik: „Die Lkw-Fahrer fahren halt nur nach Navi.“ Und das weiß nichts von der Einbahnregelung...