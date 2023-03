Über 20 Mio. Euro investiert und trotzdem eine Ruine: Auch Mario Barth spottet über Dachauer Pannen-Bad

Von: Stefanie Zipfer

Steht seit über einem Jahr still: der Bau des Dachauer Hallenbads. © Norbert Habschied

Das Einzige, was sich zuletzt auf der Hallenbad-Baustelle bewegte, war ein Fernsehteam von RTL. Der Ruf nach einer besseren Aufklärung des Debakels wird derweil immer lauter.

Dachau – Eigentlich ist der Berliner Mario Barth ja bekannt als Comedian. Seit einigen Jahren aber hat er sich auch den Kampf gegen Steuergeldverschwendung auf die Fahnen geschrieben. Mit seiner Sendung „Mario Barth deckt auf“, die zwei bis drei Mal pro Jahr zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird, zeigt er – laut Eigenwerbung – „wie öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen werden“. Dem Behördenirrsinn, so Barth über seine Sendung, seien hierzulande nämlich „keine Grenzen gesetzt“.

Dachauer Pannen-Bad jetzt sogar bei Mario Barth

Vor allem Baustellen hatten es in den vergangenen Jahren in die Sendung geschafft: Die Tatsache, dass immer mehr Baustellen immer teurer werden, länger dauern und auch das Baurecht immer absurdere Regularien enthält, ist Kern der Kritik. Co-moderiert wird die Sendung übrigens von Reiner Holznagel, dem Präsidenten der Interessenvereinigung Bund der Steuerzahler Deutschland.

Das Dachauer Hallenbad hat es nun in die – unrühmliche – Reihe der Baustellen geschafft, über die Barth und Holznagel berichten. Die Dreharbeiten in Dachau, so bestätigt der Sender, seien abgeschlossen. Ausstrahlungstermin ist „voraussichtlich in der Mai-Sendung.

TV-Komiker Mario Barth spottet über Hallenbad

Antworten auf die drängendsten Fragen zu dem Bau – Wann wird das Hallenbad fertig? Was wird es am Ende kosten? Wird es überhaupt weitergebaut? – dürfte der Kölner Sender dabei ebenso wenig bekommen haben wie die Dachauer Öffentlichkeit. CSU-Stadtrat Florian Schiller hatte zuletzt im Interview mit der Heimatzeitung beklagt, dass „keine Termine mehr genannt werden“.

Fest stehe lediglich, dass in den kommenden Monaten eine Bestandsaufnahme des halbfertigen Baus stattfinde und von deren Ergebnis abhänge, ob eine Wiederaufnahme der Arbeiten überhaupt noch Sinn mache.

Schuld an dem Schlamassel, das scheint für die meisten der damals verantwortlichen Stadträte, den Oberbürgermeister sowie die Stadtwerke immerhin festzustehen, ist der Architekt des Bads, der sowohl über die Komplexität, als auch die Kosten des Baus falsche Angaben gemacht habe. „Wir haben uns von bunten Bildern in dieses Projekt reinreden lassen“, so Schiller.

Bürger fordern Aufklärung

Dem Dachauer Christoph Prüfer ist dies aber nicht genug. „Wie kann es sein“, fragt er sich, dass über 20 Millionen Euro ausgegeben worden seien, von Seiten des Auftraggebers und des Bauherren aber niemand ernsthaft Verantwortung für die Bauruine an der Ludwig-Dill-Straße übernehmen wolle. „Ich halte den Bau für eine fahrlässige Verschwendung des Geldes der Bürger“, so Prüfer.

In einem „offenen Brief“ an OB Florian Hartmann und den Stadtrat fordert er daher eine „Aufklärung der gemachten Fehler“ in Form eines „Untersuchungsausschusses unter Beteiligung der Bürgerschaft, mit freiem Zugang zu allen relevanten Dokumenten“! Nur so könne Transparenz geschaffen werden.

Hallenbad wieder Thema im Stadtrat

Dieser Wunsch aber dürfte nicht erfüllt werden. Laut Josef Hermann, Jurist und Hauptamtsleiter im Rathaus, sei ein Untersuchungsausschuss auf kommunaler Ebene „nicht vorgesehen“. Entsprechend der Gemeindeordnung hätten nur Stadtrat und Werkausschuss die Kompetenz, die Verwaltung zu überwachen. Die Bürgerschaft könne lediglich mittels Eingaben und Beschwerden ihre Meinung kundtun. Die Wirkung dieser Eingaben und Beschwerden ist aber begrenzt. Hermann zufolge muss sich die Verwaltung damit zwar befassen, aber „ergebnisoffen“. Das heißt, „sie können auch einfach nur zur Kenntnis genommen werden“.

Für ein wenig Transparenz in das Trauerspiel Hallenbad-Bau wird Stadtwerke-Chef Robert Haimerl am kommenden Dienstag im Stadtrat zumindest sorgen, wenn er seinen turnusmäßigen Sachstandsbericht Hallenbad abgibt. Dort wird er Prüfers Fragen – beispielsweise die, warum der Bau seitens des Bauherrn „nicht mit ausreichender Kompetenz begleitet wurde“ – sicher nicht beantworten. Aber er wird verkünden, dass es nun, nach der Trennung vom früheren Architekten, ein neues Planungsbüro gibt, das sich die Betreuung des Dachauer Problem-Bads zutraut.

