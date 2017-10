Digitalisierung Chance oder Gefahr?

Gestern hat die Diva ihre Pforten eröffnet. Der erste Tag stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Bei einer Podiumsdiskussion zeichnete der Wirtschaftsförderer der Stadt, Stefan Wolf, ein düsteres Bild von der Zukunft des Einzelhandels.

Von Thomas Benedikt

Dachau – Bei einer kleinen Diskussionsrunde in der DAH-Halle, die von Radio-Moderator Sascha Seelemann geleitet wurde, beschrieben der Wirtschaftsförderer der Stadt Dachau, Stefan Wolf, der Pressesprecher der Volksbank Raiffeisenbank Dachau, Martin Richter, Optiker Christian Tannek, Online-Mode-Designer Christoph Forster sowie Schmuck- und Uhrenhändlerin Kirsten Hermes von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Digitalisierung.

Dabei kamen sehr unterschiedliche Ansätze und Ansichten zum Vorschein. Während Stefan Wolf ein düsteres Bild von „verödeten Innenstädten“ prophezeite und die Kunden in die Pflicht nahm, „dahoam einzukaufen“, schilderten Christoph Forster und Kirsten Hermes die Chancen, die sich für den Einzelhandel ergeben können. Mit der richtigen Vernetzung sei es möglich, „einen ähnlichen Benefit zu bieten, wie die Online-Riesen Amazon oder Zalando“.

Christian Tannek betonte aber, dass kein Online-Handel die „persönliche und individuelle Beratung bieten könne, die vor Ort im Laden möglich ist“ und dass solche Netzwerke nur zur „Suche nach lokalen Einzelhändlern“ genutzt werden sollten.

Egal, was man von der fortschreitenden Digitalisierung halten mag, das Thema wird „die Zukunft bestimmen“ und „man muss sich damit auseinandersetzen“, machte Martin Richter deutlich.

Einig waren sich jedoch alle Diskussionsteilnehmer darin, dass die Digitalisierung immer nur „als Erleichterung für den Menschen dienen soll“ und nicht auf Kosten von Arbeitern oder Kunden geschehen dürfe.

Als „lebendiges“ Beispiel der fortgeschrittenen Technologie präsentierte sich die Roboterdame Pepper, die in einem kurzen Interview ihre Meinung zum Online-Banking preisgab.

Am ersten Tag der Diva zeigte sich das Herbstwetter von seiner besten Seite und lockte so zahlreiche Besucher auf die Messe.

Am heutigen Freitag zeigt die Boxschule Dachau um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr ihr Können. Ab 14 Uhr kann man am Stand der West-Allianz München regionale Biersorten probieren, beides in der DAH-Halle. Erlebnisbäuerin Sieglinde Sedlmaier stellt um 11 und 15 Uhr in der Halle C ihre „Geschichte vom Huhn Sabinchen“ vor. Von 16 bis 17 Uhr gibt es kostenlosen Prosecco in Halle F. "mehr zur diva auf Seite 3