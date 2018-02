Überfall auf Spielhalle

Drei bewaffnete Räuber haben in der Nacht zum Sonntag eine Spielhalle in Dachau überfallen.

Dachau– Drei mit Pistole und Messer bewaffnete junge Männer betraten am Sonntagnacht kurz nach 2 Uhr die Geschäftsräume einer Spielhalle in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet von Dachau. Zielstrebig verlangten sie von einem 68-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit rund 400 Euro Beute aus der Kasse und dem Mobilteil des Geschäftstelefons flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung, an der sich mehrere Streifen der PI Dachau beteiligten, blieb ohne Erfolg. Zwei anwesende Kunden und der Geschädigte gaben an, dass die drei männlichen Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt und zwischen 175 und 185 cm groß waren. Sie trugen schwarze Kleidung und maskierten sich mit Sturmhauben. Gesprochen wurde mit osteuropäischem Akzent.

Die Sachbearbeitung des schweren Raubes wurde von der Kripo Fürstenfeldbruck übernommen. Der Kriminaldauerdienst sicherte noch in der Nacht Spuren am Tatort. Die Auswertung vorhandener Videodaten dauert an.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08141/612-0