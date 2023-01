Kein „Eispalast“ auf MD-Gelände: Dachauer Feuerwehrball scheitert an Auflagen

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Deutlich größerer Aufwand für die Sicherheit: Mehrere Meter Höhenunterschied bestehen zwischen der Veranstaltungsebene in der Kalanderhalle und dem unbefestigten Erdreich der umgebenden Großbaustelle. © Norbert Habschied

Die Vorfreude war groß, nach zwei Jahren Coronapause sollte in Dachau endlich wieder der große Faschingsball der Feuerwehr stattfinden. Ein Motto für die diesjährige Auflage war bereits gefunden, ebenso die Location. Am Ende aber machten die von der Stadt erteilten Sicherheitsauflagen der Faschingsgaudi einen Strich durch die Rechnung.

Dachau – Dieses Jahr sollte es etwas ganz Besonderes werden! Nicht wie in den Jahren zuvor im Thomahaus, wollte die Feuerwehr ihren Ball heuer in der Kalanderhalle auf dem ehemaligen MD-Papierfabrikgelände feiern. Mit dem 11. Februar stand das Datum bereits fest, „Eispalast“ sollte das Motto werden. Die Genehmigung für die für rund 1000 Gäste geplante Großveranstaltung, so hieß es vor vier Wochen noch von Seiten der Feuerwehr, sei so gut wie abgeschlossen.

Überraschende Kehrtwende

Gestern dann die Kehrtwende: „Die Freiwillige Feuerwehr Dachau e.V. muss den für den 11. Februar 2023 geplanten Faschingsball auf dem ehemaligen MD-Gelände (Kalanderhalle) absagen“, hieß es in einer Mitteilung. Die für eine Durchführung notwendigen Sicherungsmaßnahmen rund um das alte Gebäude stellten „leider eine unüberwindbare Hürde dar“.

„Es war die Summe, es war ein ganzer Katalog von Anforderungen.“

Auf die Einzelheiten der von der Stadt geforderten Sicherungsmaßnahmen will Feuerwehrsprecher Wolfgang Reichelt auf Nachfrage nicht eingehen. Er sagt nur: „Es war die Summe, es war ein ganzer Katalog von Anforderungen.“ Am Ende sei es ein Frage der Abwägung gewesen, ob die Feuerwehr die finanziellen, zeitlichen und personellen Mittel habe, diese Auflagen zu erfüllen. Die Antwort: „Nein, das können wir nicht stemmen.“ Man habe das Gebäude „nicht so sichern können, dass alle Gäste gefahrlos darin feiern können“. Die Sicherheit, so Reichelt, „geht vor“.

Traurige Grafik: Die Freiwillige Feuerwehr Dachau hat diesen Flyer erstellt. © Feuerwehr Dachau

Laut Feuerwehr seien es vor allem die „bestehenden baulichen und statischen Rahmenbedingungen“ der Kalanderhalle gewesen, die die Stadt bewogen hätten, auf ihren Forderungen zu bestehen. „Wir haben dafür Verständnis und kritisieren das nicht“, wie Reichelt betont.

Auch die Feuerwehr selbst war überrascht

Allerdings gibt er auch zu, dass die Wehr überrascht gewesen sei. Die Isaria als Eigentümer habe bereits grünes Licht für die Planung des Balls gegeben; auch sei eine erste Bewertung durch ein externes Ingenieurbüro in Bezug auf das Sicherheitskonzept der Feuerwehr für den Ball vielversprechend gewesen. „Ja, wir waren natürlich optimistisch“, so Reichelt, der die Absage denn auch einen „Rückschlag“ für die Feuerwehr nennt.

Mehr baulicher und organisatorischer Aufwand als angenommen

Die Stadt macht hinsichtlich der von der Feuerwehr genannten „Rahmenbedingungen“ ein wenig genauere Angaben. Mitte Dezember 2022 hebe ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin mit der Feuerwehr, deren Statiker und Vertretern der Stadt Dachau stattgefunden, teilt Stadtbaumeister Moritz Reinhold auf Nachfrage mit. „Hierbei hat sich gezeigt, dass es deutlich mehr baulichen und organisatorischen Aufwand bedeutet hätte, das Gebäude in einen für über 1000 Personen sicheren Zustand zu versetzen, als dies vom Veranstalter zunächst eingeschätzt wurde“, so Reinhold.

Flucht- und Rettungswege problematisch

„Man darf nicht vergessen, dass die Kalanderhalle bis auf den denkmalgeschützten Teil abgebrochen wurde und Abbruchkanten beziehungsweise baustellentaugliche Sicherungsmaßnahmen naturgemäß nicht für eine Veranstaltungsnutzung gestaltet sind“, fährt der Stadtbaumeister fort. Reinhold weiter: „Es gibt zudem einen Höhenunterschied von mehreren Metern zwischen der Veranstaltungsebene in der Kalanderhalle und dem unbefestigten Erdreich der umgebenden Großbaustelle, über welchen notwendige Flucht- und Rettungswege zu führen gewesen wären.“

Kurzfristig kein Ersatz gefunden

Dass nun viele Faschingsfreunde in Stadt und Landkreis traurig sein dürften, bedauert die Dachauer Feuerwehr, wie Sprecher Reichelt betont. Auch bei der Feuerwehr seien „viele traurig“. Zumal die Suche nach einer anderen Location in den vergangenen Tagen aufgrund der Kurzfristigkeit erfolglos verlaufen sei. Das Thomahaus etwa, so Reichelt, „haben wir jedes Jahr vom Keller bis zum Dach dekoriert, das hat uns viel Zeit und Arbeit gekostet“! In der Kürze der Zeit dort nun den Ball zu planen, sei daher „keine Alternative“ gewesen.

An weiteren Veranstaltungsideen wird gearbeitet

Allerdings lasse man sich nicht entmutigen. Dass die Dachauer Feuerwehr Großveranstaltungen planen und stemmen kann, habe sie schließlich in den vergangenen Jahren hinreichend unter Beweis gestellt, findet ihr Sprecher Reichelt. Und so gebe es auch „für das Jahr 2023 wieder Ideen für Veranstaltungen an denen aktuell schon im Hintergrund gearbeitet wird“.