Teppich-Betrüger türmt vor Urteil

Wegen Betrugs stand ein 43-Jähriger gestern vor dem Amtsgericht. Der Mann soll einer Dachauerin einen vermeintlich wertvollen Teppich angedreht haben. Der Fall schien klar, doch kurz vor Verkündung des Urteil flüchtete der Betrüger. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Dachau – „Bei diesem Vorstrafenregister, haben Sie da je in ihrem Leben würdig Ihr Geld verdient?“ Die Antwort auf Amtsrichter Tobias Bauers Frage beantwortete der Angeklagte kurz und knapp mit: „Nein.“ Doch schon allein der Anblick des 43-Jährigen ließ bei den Beobachtern der Verhandlung am Amtsgericht kaum einen anderen Schluss zu. Denn so falsch wie die Seidenteppiche, die der Angeklagte verkauft hatte, waren seine protzige goldene Uhr und seine Haarfarbe.

Vor dem Dachauer Amtsgericht stand der gebürtige, mehrfach wegen Betrugs vorbestrafte Solinger, weil er einer Frau aus Dachau im Februar 2017 angebliche Seidenteppiche für 2700 Euro verkauft hatte. Diese bestanden laut dem vom Gericht bestellten Teppichgutachter jedoch aus synthetischen Fasern und besaßen daher nur einen Wert von 415 Euro.

Die Geschädigte erinnerte sich: Nach einem Teppichkauf in der Türkei sei sie zwei Jahre lang „dauerhaft per Telefon mit Teppichangeboten überhäuft“ worden. Der Anrufer habe sich als „Mohammed“ vorgestellt und ihr einen qualitativ hochwertigen Seidenteppich zum günstigen Preis angeboten. „Also nahm ich das Angebot an, und er brachte die Teppiche vorbei“, so die Frau. Dass er kein Gütesiegel für seinen Teppich vorweisen konnte, habe „Mohammed“ so erklärt, dass er dieses gemeinsam mit der Quittung nachsenden werde.

Die Masche hatte „Mohammed“ alias der Angeklagte bis zu diesem Zeitpunkt in ganz Deutschland mehrfach angewandt. An der Dachauerin aber scheiterte er, denn: Die Frau schöpfte Verdacht und ging zur Polizei – und dort war „Mohammed“ kein Unbekannter: Von den Amtsgerichten in Wuppertal, Viersen und Forchheim war er bereits zu Haftstrafen verurteilt worden; in Jetzendorf hatte er im Jahr 2006 versucht, einen Mann mit seinen falschen Teppichen hereinzulegen.

Vor dem Amtsgericht gab sich der 43-Jährige jedoch unschuldig. Er sei an jenem Tag gar nicht in Dachau gewesen, sondern habe in Düsseldorf „probegearbeitet“. Einen Beweis dafür konnte allerdings nicht liefern, was Richter Bauer am Ende auch streng werden ließ: „Ich glaube langsam, sie wollen uns hier für dumm verkaufen, das ist hanebüchen!“ Die Zeugin, so Bauer, habe den Täter auf einem Lichtbild eindeutig wiedererkannt!

Dass die Verhandlung angesichts dieser eigentlich klaren Faktenlage doch noch einen überraschenden Verlauf nahm, lag schließlich an Verteidiger Bernd Schultheiß. Er wollte nämlich, um seinen Mandanten zu entlasten, noch einen Zeugen hören. Das Problem: Der Mann saß die ganze Zeit im Saal und durfte daher nicht aussagen. Die anschließende Aufregung – Zeugen müssen grundsätzlich vor dem Verhandlungssaal warten, um in ihrer Aussage nicht beeinflusst zu werden – und die darauffolgende Unterbrechung nutzte der Angeklagte, um – wie er es seinem Anwalt erklärte – kurz Luft zu schnappen.

Fünf Minuten später warteten alle Beteiligten im Gerichtssaal auf die Urteilsverkündung – wer allerdings nicht mehr kam, war der 43-jährige Teppichverkäufer. Der Mann war, zum Entsetzen aller Anwesenden, getürmt. Richter Bauer reagierte erschöpft mit der Ankündigung eines Haftbefehls – und der Hoffnung, den fliehenden Teppichhändler noch vor Jahresende verurteilen zu können. Nadine Morgenbrod