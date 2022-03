Solidarisch mit der Ukraine: Hunderte Menschen bei Friedensdemo

Von: Verena Möckl

Zeichen der Solidarität setzten die Teilnehmer der Friedensdemonstration mit Plakaten und Fahnen am Sonntagnachmittag in der Dachauer Altstadt. © Hab

Hunderte Menschen haben sich am Sonntagnachmittag auf dem Rathausplatz in der Dachauer Altstadt zu einer Friedensdemonstration versammelt.

Dachau – Blau-gelbe Fahnen wehen im Wind, einige Menschen halten Plakate mit Friedenssymbolen in die Luft. Der Klang der ukrainischen Nationalhymne erfüllt den Dachauer Rathausplatz. Es sind Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, die Hunderte Menschen am Sonntagnachmittag auf der Friedensdemonstration in der Altstadt gesetzt haben.

Demo für Frieden in der Ukraine und in Europa

Die Jugendorganisationen von SPD, Grünen, FDP, CSU sowie die Volt Partei und der Kreisjugendring Dachau hatten die Kundgebung organisiert. Laut Polizei haben rund 250 Menschen an der Demonstration teilgenommen. Thomas Obeser, Veranstaltungsleiter und Parteimitglied der Jungen Liberalen, schätzt sogar bis zu 350 Personen. „Der ganze Platz war voll“, teilte er auf Nachfrage mit.

Für Frieden sind Dachauer Bürger auf die Straße gegangen. © Hab

Friedensdemo in Dachauer Altstadt

In seiner Ansprache berichtet Obeser von seinen Erfahrungen an der polnischen-ukrainischen Grenze. Was er dort erlebt hat, habe ihn sehr geschockt. Er berichtet von überforderten polnischen Verwaltungsmitarbeitern, von Flüchtlingen, die in einer alten Lagerhalle auf dem Boden liegen. Und das ist laut Obeser „nur die Spitze des Eisbergs“.

Er wolle sich gar nicht vorstellen, was hinter der ukrainischen Grenze alles passiert. Obeser betonte aber auch die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. „Die ganzen Hilfsorganisationen, die Zivilgesellschaft, das Militär und polnische Organisationen leisten unbeschreibliche Arbeit.“

Am Rathausplatz versammelten sich zahlreiche Menschen. © Hab

Politiker loben Dachaus Beitrag und Hilfsbereitschaft für Menschen aus Ukraine

Auch Landrat Stefan Löwl, der sich der Friedensdemonstration angeschlossen hatte, lobte die Hilfsbereitschaft im Landkreis Dachau. „Jemanden in sein Haus, in seine Familie aufzunehmen, ist ganz wertvoll und ein großer Beitrag.“ Löwl war zuvor in der Dachauer Realschule. Dort hatte er die Ankunft von Geflüchteten aus der Ukraine koordiniert (wir haben berichtet.)

Auch SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi, meldete sich zu Wort. „Wir dürfen nicht in Kampfrhetorik und Heldeneuphorie verfallen“, mahnte er in seiner Ansprache. „Wir müssen auch diejenigen unterstützen, die jetzt in Russland auf den Straßen gegen Krieg demonstrieren.“

Zum Schluss der Veranstaltung spielte die Knabenkapelle Dachau noch die Europahymne, ehe sich die Friedenskundgebung auflöste.

