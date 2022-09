Ukraine-Hilfe des BRK: „Wir fragen nicht, wer schuld ist“

Teilen

15 Mal die Erde umrundet: Seit 30 Jahren ist die internationale Hilfe des BRK in der Ukraine tätig. Unser Bild von der Jubiläumsfeier zeigt (von links) Bernhard Seidenath, Timo Weiersmüller, Andreas Altenbuchner, Peter Sedlmair und Johann Ramsteiner. © Simone Wester

Seit 30 Jahren ist die internationale Hilfe des BRK in der Ukraine tätig. Seitdem sind die Dachauer rund 90 Mal in die Ukraine gefahren.

Dachau – Als Vertreter des BRK-Kreisverbands Dachau das erste Mal in der Ukraine waren, war das Land noch nicht mal unabhängig. Das war im April 1991. Das BRK schloss seinerzeit mit der Stadt Iwano-Frankiwsk einen ersten Kooperationsvertrag. Seitdem waren die Dachauer schon sehr oft in der Ukraine, um dort die Armut zu lindern. Rund 90 Fahrten waren es in 30 Jahren, alle unfallfrei.

Dachauer BRK ist vor allem in Iwano-Frankiwsk und Ushorod in der Westukraine tätig

„Wir haben 15 mal die Erde umrundet“, betonte Johann Ramsteiner, ein Mann der ersten Stunde der internationalen Hilfe des Dachauer Kreisverbands. Die Hilfstruppe ist heute vor allem in Iwano-Frankiwsk und Ushorod in der Westukraine tätig.

Mit coronabedingter Verzögerung feierte die internationale Hilfe nun im großen Stil ihr 30-jähriges Bestehen im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau. Musikalisch umrahmten der Violinist und Tenor Viktor Andriichenko aus Wien und der Pianist Dimitrij Romanov aus München, beides gebürtige Ukrainer, die Veranstaltung.

Dr. Johannes Richert, der stellvertretende Generalsekretär des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK), war extra aus Berlin angereist, um das Team um den neuen Vorsitzenden Timo Weiersmüller zu ehren und um die Aufgaben des Roten Kreuzes auf der internationalen Bühne zu benennen.

Bei dem Treffen stellte sich die Frage, warum nach Kriegsausbruch viele Privatleute Hilfssammlungen gestartet und mit eigens organisierten Lkws in die Ukraine gefahren waren, während die internationale Hilfe des BRK-Kreisverbands Dachau scheinbar untätig geblieben war. „Viele sind einfach losgefahren, wir nicht“, gab Weiersmüller unverhohlen zu. Der beladene Lkw stehe seit Februar 2022 an der Grenze bereit. „Das IKRK hat alles koordiniert, darum konnten wir nicht einfach eigenmächtig entscheiden“, erklärte er auf Nachfrage.

Rotes Kreuz hilft auf ukrainischer und russischer Seite

Reichert bestätigte dies. Unter anderem stünden Parteiunabhängigkeit und Neutralität an oberster Stelle. Deshalb helfe das Rote Kreuz auf ukrainischer und russischer Seite gleichermaßen, betonte Reichert. „Wir fragen nicht, wer schuld ist.“ Und Korruption herrsche auf beiden Seiten.

Von der internationalen auf die regionale Ebene führte der Vortrag von Hans Ramsteiner, der zusammen mit dem Fotografen Nils Jörgensen eine Broschüre anlässlich des Jubiläums erstellt hatte.

Besonders im Alter litten Ukrainer an „Hunger und Verwahrlosung“. Dank zahlreicher Sponsoren bezahlt die internationale Hilfe des Kreisverbandes Dachau jährlich 20 Krankenschwestern, die sich der Bedürftigen annehmen.

Das Krankenhaus in Iwano-Frankiwsk ist komplett mit Dachauer Equipment ausgestattet, erklärte Bernhard Seidenath. „Das komplette Inventar der Koschade-Klinik ist da drin“, so der Vorsitzende des Kreisverbands weiter. „Wir lindern Not mit vergleichbar geringer Münze.“ Er versicherte, dass alles immer direkt vor Ort ankomme.

Zudem habe die internationale Hilfe vor Kriegsausbruch Pflegebetten, medizinische Geräte, Kleidung, Spielzeug, Hygieneartikel, Orthesen und vieles in die Ukraine geliefert.

Mehr als 4000 ehrenamtliche Stunden pro Jahr

„Wir leisten mehr als 4000 ehrenamtliche Stunden pro Jahr“, erklärte Ramsteiner, der zusammen mit Weiersmüller, Peter Sedlmaier und Andreas Altenbuchinger das Führungsteam bildet. Als Dolmetscherin fungiert stets Oksana Zubiak, die sich aber entschlossen hat, wieder in die Ukraine zurückzugehen.

Was treibt die Helfer bei ihrer täglichen Arbeit an, von der man meinen könnte, sie sei angesichts des großen Elends in der Ukraine „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, wie es Ramsteiner in den Raum stellte? Warum werden Waisenhäuser renoviert, eine Frühgeborenenstation aufgebaut, Kleiderkammern und mehr errichtet? „Schon ein dankbarer Blick zeigt, dass wir richtig unterwegs sind“, meint Ramsteiner, der am Ende der Veranstaltung das Ehrenzeichen in Gold der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit des BRK erhielt.

sim

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.