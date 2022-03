Ukraine-Hilfe im Landkreis Dachau Viel Beinfreiheit für Kommunen

Die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge läuft bislang reibungslos. © hab

An einem „Runden Tisch“ wird im Landkreis Dachau die Ukraine-Hilfe abgesprochen. Landrat Löwl ist zufrieden bislang, aber es gibt auch Baustellen.

Landkreis – Nur eine Woche nach dem ersten Treffen hat Landrat Stefan Löwl am Freitag zum zweiten Mal den digitalen „Runden Tisch Ukraine“ einberufen. Mit dabei: über 60 Vertreter der freien Träger BRK, Caritas und Awo, der Kirchen, der Polizei und der Arbeitsagentur, den Volkshochschulen sowie dem Schulamt und Kita-Betreiber, aus den Gemeindeverwaltung sowie den zuständigen Fachbereichen des Landratsamts . Auch zahlreiche Bürgermeister nahmen an der Online-Sitzung teil.

Löwl zufolge seien nun bereits knapp 1000 Menschen aus der Ukraine im Landkreis registriert. Prognosen zu weiteren Fluchtbewegungen und -zahlen seien derzeit nicht möglich. Unter dieser Voraussetzung fasste Löwl die Vorgaben und Maßnahmen aus Bundes- beziehungsweise Landesebene wie folgt zusammen: „Nach Rücksprachen und engen Austausch mit der Staatsregierung ist uns als Kommune sehr viel Beinfreiheit gegeben.

Das heißt, wir können weiterhin unbürokratisch, flexibel und innovativ alle Möglichkeiten ausschöpfen, die uns gegeben sind.“ Das sei besonders wichtig, wenn es darum gehe, kurzfristige Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen oder erste Hilfsangebote anzubieten.

Ein bundesweites Verteilungssystem ist Löwl zufolge „nach wie vor nicht implementiert und bei der regionalen Verteilung in Oberbayern zeigt sich, dass viele in München und Rosenheim ankommende Kriegsflüchtlinge selbstständig die Weiterreise antreten und nicht auf die Landkreise verteilt werden müssen“. Aus diesem Grund werde in der kommenden Woche eine Übernahme von Kriegsflüchtlingen aus dem Dachauer Partnerlandkreis Oswiecim in Polen erfolgen, da dort – bei einer vergleichbaren Größe des Landkreises – mit über 2000 Ukraineflüchtlingen die Lage sehr angespannt sei.

Landkreis will anmieten

Die Stabstelle EBI im Landratsamt koordiniert laut Löwl die insgesamt gut 900 privat angebotenen Betten. Sobald Familien zu groß seien oder spezielle Betreuung benötigt werde, stüden auch staatliche Unterkünfte zur Verfügung. Weitere Objekte, insbesondere für eine längerfristige Unterbringung, „sollen in den kommenden Wochen angemietet und ertüchtigt werden“, erklärte der Landrat.

Mit Blick auf die Lage am Wohnungsmarkt zeigten sich die Teilnehmer am Runden Tisch besorgt. Schon vor dem Ukraine-Krieg sei die Situation sehr angespannt und und die Wartelisten für Sozialwohnungen lang gewesen. Insofern würden laut Löwl „die in diesem Bereich tätigen Akteure Personen aus der Ukraine aktuell davon abraten, Anträge auf Sozialwohnungen zu stellen“.

Fehlende Betreuung für Kleinkinder

Was die Erwachsenen- und schulische Bildung angeht, seien die Volkshochschulen im Landkreis „erste Anlaufstelle“. An den Schulen im Landkreis würden zudem die ersten 20 Schüler aus der Ukraine beschult. Besonders für die älteren Jahrgänge würden Kriegsflüchtlinge in den Deutschklassen der Mittelschulen in Karlsfeld, Dachau-Ost und auch Haimhausen integriert. Nach Vorgabe der bayerischen Staatsregierung sollen in den Schulen „Willkommensklassen“ gegründet werden, berichtete Löwl.

Dort sollen Schüler – vorrangig in der Grundschule und in der Sekundarstufe 1 – einen eigenen Klassenverbund haben, aus dem sie dann schnell in ihren altersgemäßen Unterricht integriert werden. Eine Steuerungsgruppe über alle Schulformen sei bereits gegründet und habe ihre Arbeit aufgenommen.

Schwierig gestalte sich hingegen die Betreuung jüngerer Kinder, da die Betreuungsplätze landkreisweit schon seit Jahren sehr begrenzt sind. Auch hier würden „neue Wege angedacht“, um Löwl zufolge „möglichst schnell erste Spielgruppen in vorhandenen Räumen anzubieten“.

Arbeitsagentur mit ersten Anfragen

In der Arbeitsagentur gibt es erste Arbeitgeber- und auch Arbeitnehmeranfragen. „Dank der verfügbaren Bildungsangebote kann breit unterstützt werden“, hieß es dazu beim „Runden Tisch“. Im Fokus liege unter anderem die Anerkennung von in der Ukraine abgeschlossenen Fachausbildungen, um den Flüchtlingen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu verschaffen. Privatwirtschaftliche Angebote, wie zum Beispiel die Anerkennungsstelle für medizinische Berufe am Helios Amper-Klinikum in Dachau, unterstützten ebenfalls.

Die Kirchengemeinden im ganzen Landkreis veranstalten erste Begegnungstreffen und stelle ihre Räumlichkeiten zur Verfügung.

Der Landrat war Ende zufrieden: Der „Runde Tisch Ukraine“ habe sich zur „Informationsdrehscheibe aller Akteure im Landkreis entwickelt“. Alle würden einen unglaublichen Beitrag leisten, um die Situation zu bewältigen. dn