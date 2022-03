Kriegstagebuch - Eine Ukrainerin berichtet: „Sie fanden sich in der Hölle wieder“

Eine Rot-Kreuz-Stelle in Ushgorod. © Privat

Tatjana Pastuschenko ist Historikerin mit Verbindungen nach Dachau. Sie lebt in Kiew, ist aber derzeit mit ihrem Sohn auf der Flucht vor dem Krieg. Ein Bericht.

Dachau – Tatjana Pastuschenko ist Historikerin am Institut für Ukrainische Geschichte der Nationalen Wissenschaftsakademie in Kiew. 2007 hat sie mit einer kleinen Werkstattgruppe in Kiew Biographien von ehemaligen KZ-Häftlingen für das Gedächtnisbuch Dachau erstellt. Seitdem ist Tatjana Pastuschenko dem Projekt in Dachau verbunden.

Pastuschenko ist zusammen mit ihrer Kollegin und Freundin Ljuba und deren fünfjährigem Sohn Ostap zwei Tage vor Kriegsbeginn aus Kiew in ein Skiressort in den ukrainischen Karpaten geflohen. Ihre beiden Männer sind in Kiew geblieben um bei der Verteidigung des Landes zu helfen, Pastuschenkos Eltern leben in ihrem Dorf in der Nähe von Kiew. Die Dachauer Nachrichten haben die ersten fünf Tage ihres Kriegstagebuchs veröffentlicht. Nun folgen zwei Tage aus der dritten Kriegswoche.

In der Zwischenzeit sind Tatjana, Ljuba, Ostap und Ljubas Tochter bei Freunden in Ushgorod untergekommen, nahe der Grenze zur Slowakei.

Samstag, 12. März.: 17. Kriegstag in der Ukraine - Luftalarm in Ushgorod

Um 5 Uhr Früh waren in Ushgorod die Sirenen zu hören: Luftalarm. Wir rufen die Freiwilligen-Organisationen durch und versuchen zu klären, wie wir Windeln nach Kiew und Perejaslaw schicken können. Gegen Abend wurde klar, dass es im Moment nicht gelingen würde, eine Freiwilligen-Verbindung von Ushgorod nach Kiew zu schaffen, um die nötigen Dinge nach Kiew zu schicken.

Züge und Autos mit humanitärer Hilfe fahren zwar jeden Tag nach Kiew, aber wo sie rauskommen und wie sie die Leute finden sollen, an die sie sich wenden sollen, ist nicht zu klären.

Ukraine-Krieg: Auch Tiere leiden - Hilfe für Hunde und Katzen in Kaniw

Mehr konnten wir für die Tierhilfe erreichen: Ich habe mich mit Freunden von Olenka in Verbindung gesetzt, die sich in Kaniw und Wyschnewe um Katzen und Hunde kümmern. Ich hoffe, dass heute oder morgen Julia, die Tochter unserer Gastgeberin, ihnen Futter schicken kann.

Trotz des Krieges engagieren sich Ukrainer in der Tierhilfe. © Privat

Meine Schwägerin Oksana rief an. Sie wohnt in dem Dorf Berdytschiw (Oblast Schitomir). Ihre Tochter und ihre Enkelin sind nach den ersten Bombenangriffen auf Schitomir zu ihr gekommen.

Ihr Mann, ihr Sohn und ihr Schwiegersohn sind bei den Verteidigungskräften. Sie erzählte von einem direkt über ihrem Dorf abgeschossenen russischen Kriegsflugzeug. Alle Männer seien losgestürzt, um den Piloten zu suchen, der mit einem Fallschirm abgesprungen war. Bisher haben sie ihn nicht gefunden.

Ukraine-Krieg: Schreckliche Nachrichten aus Peremoha - Zivilisten beschossen

Über ihrem Dorf wurden von der ukrainischen Flugabwehr mehrere Raketen abgeschossen, der rote Schein der Explosionen war über den ganzen Horizont zu sehen.

Eine Rot-Kreuz-Stelle in Ushgorod. © Privat

Der Tag endet mit einer schrecklichen Nachricht aus dem Dorf Peremoha (Oblast Kiew). Dort haben die russischen Besatzer Autos mit Zivilisten beschossen, die versuchten, zu fliehen. Sieben Menschen sind gestorben, unter ihnen Kinder.

Montag, 14. März: 19. Kriegstag in der Ukraine . Sie fanden sich in der Hölle wieder

Die ganze Nacht gab es Luftalarm. Nur ich habe ihn gehört, weil mein Bett am Fenster steht. Wieder haben Natascha und ich entschieden, dass wir besser in den Keller gehen. (…) Am Morgen ging ich Blut spenden. So habe ich wenigstens etwas Nützliches getan.

Es ist ein sonniger, milder Tag. Im Hof telefoniere ich mit meiner Schwiegermutter. Wir überlegen, wie man die Arbeit im Garten ohne Kostjas und meine Hilfe organisieren kann. Der Frühling wartet nicht auf das Kriegsende. Es scheint auch so, dass der Krieg bis zur Aussaat nicht zu Ende sein wird.

Russische Bomben auf Peremoha: Familien fliehen vor Krieg in der Ukraine - Menschen in großer Angst

Ich rufe Nadeschda Wassiljewna Mudrenko an. Ihr Haus in Peremoha ist zerstört. Sie ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Sie macht sich furchtbare Sorgen um die Bewohner ihres Heimatdorfes und auch um ihre Großenkel, die noch in Kiew sind. Ich habe ihr das letzte Geld, das meine deutschen Kollegen aus der Gedenkstätte Neuengamme gesammelt haben, überwiesen.

Sie gab mir die Kontakte von vier Familien, denen die Flucht vor dem Krieg aus Peremoha gelungen ist. Ich habe mit ihnen telefoniert. Es waren Familien, die schon lange in Kiew leben, und ab und zu nach Peremoha fahren. Und die jetzt, mit dem Ausbruch des Krieges, dorthin gekommen sind, um an einem ruhigen Ort abzuwarten, bis die Bombardierungen und Kämpfe vorbei sind. Aber sie fanden sich in der Hölle wieder.

Die Leute waren in großer Angst. Die Dorfbewohner lassen ihr Vieh zurück und versuchen, über die Felder und durch wegloses Gelände hinter die russische Besatzungslinie zu kommen. Das Dorf wurde schwer beschossen, viele Häuser sind zerstört. Die Menschen sind verängstigt und fürchten die Willkür der Angreifer. Allen Bewohnern werden die Telefone weggenommen, deshalb gibt es keine Verbindung mit den Dorfbewohnern, die dort noch geblieben sind.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.