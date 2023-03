Ein Jahr Ukraine-Krieg: „Mein Job verhindert, dass ich durchdrehe“

Von: Stefanie Zipfer

Dass geraubt, vergewaltigt und geplündert wird, das hätte ich mir bis vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Vita Kucherenko © privat

In unserer Serie „Ein Jahr Ukraine-Krieg“ geht es diesmal darum, wie Geflüchtete wie Vita Kucherenko auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen.

Dachau/Karlsfeld – Die Bundesagentur für Arbeit setzt große Hoffnungen in die ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Schon jetzt würden 86 000 Ukrainer in Deutschland arbeiten und damit „zur Bekämpfung des Fachkräftemangels beitragen“, wie Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur, vergangene Woche bekannt gab.

Ukrainische Familie flieht vor dem Krieg nach Karlsfeld

Eine dieser Geflüchteten, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben, ist Vita Kucherenko. Die 39-Jährige kam im März 2022 aus der ukrainischen Stadt Poltava, gut 140 Kilometer von der schwer umkämpften Stadt Charkiw entfernt, nach Deutschland. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt Kucherenko in Karlsfeld.

Die achtjährige Tochter und der zehnjährige Sohn besuchen die dortige Grundschule. Kucherenkos ältestes Kind, eine 18-jährige Tochter, studiert an der Münchner LMU Statistik und Data Science. Alle drei, berichtet die Mutter, vermissen ihre Heimat – die Freunde, die Großeltern, die alte Schule. „Sie sind gerade so tapfer.“

Ukrainische Familie leidet an Heimweh

Doch nicht nur die Kinder leiden unter dem Heimweh. Auch Vita Kucherenko selbst und ihr 51-jähriger Ehemann ließen ihr Leben in Poltawa nur schweren Herzens zurück. „Jeden einzelnen Tag“, gesteht die 39-Jährige mit Tränen in den Augen, „frage ich mich, ob es richtig war, dass wir gegangen sind“.

Die Ukraine verliere in diesem schrecklichen Krieg – den Russland ihrer Meinung „niemals“ gewinnen wird – „ihre besten Männer“. Dass ihr eigener nicht dabei ist, verdankt sie nur der Tatsache, dass er als Vater dreier minderjähriger Kinder vom Kriegsdienst ausgenommen ist.

Angst vor Putins Raketen und blanker Hass

Jeden Morgen, gleich nach dem Aufwachen, checke sie die Nachrichten. „Putin feuert seine Raketen in der Regel am Morgen ab“, erzählt sie; an Tagen mit Raketenbeschuss ruft sie daher als erstes ihre Eltern in Poltawa an und fragt sie, ob sie noch am Leben sind, ob es ihnen gut geht, ob ihr Haus noch steht.

Dass geraubt, vergewaltigt und geplündert wird, das hätte ich mir bis vor ein paar Jahren nicht vorstellen können.

Dass so etwas heutzutage möglich ist, „dass geraubt, vergewaltigt und geplündert wird, das hätte ich mir bis vor ein paar Jahren nicht vorstellen können“.

Zwei Gefühlslagen würden daher aktuell ihr Leben bestimmen, gibt die dreifache Mutter zu: die Angst vor Putins Raketen und blanker Hass. „Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so hassen könnte.“

Vor Putins Krieg: Ukrainische Familie hatte schönes Leben

Dabei ist Vita Kucherenko eigentlich eine ausnehmend aufgeräumte, rationale Person. An Gott glaubt sie nicht, vielmehr an die Vernunft der Menschen, wie sie erzählt. Aus diesem Grund wurde sie auch Anwältin. Gemeinsam mit ihrem Mann, der als Ingenieur in der Ukraine arbeitete, hatte sie ein „wunderbares Leben“.

Die Familie lebte in einer Eigentumswohnung, unternahm Reisen, konnte sich schöne Dinge leisten. Nun, als Geflüchtete, plötzlich abhängig zu sein vom deutschen „government“, wie Vita Kucherenko es nennt, kam für die Familie daher nie in Frage.

Eltern können auf Arbeitsmarkt Fuß fassen

Schon einen Monat nach ihrer Ankunft begann sie daher Bewerbungen zu schreiben. Dass sie zu dem Zeitpunkt noch kein Wort Deutsch sprach, war ihr egal. „Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Ich konnte nicht zuhause rumsitzen.“

Die international tätige, renommierte Anwaltskanzlei Hogan Lovells, die in München am Karl-Scharnagl-Ring einen Standort unterhält, war beeindruckt vom Mut der Ukrainerin. Am 1. Juli letzten Jahres trat Vita Kucherenko dort ihre (Vollzeit-)Stelle als Rechtsanwaltsassistentin an. Klar, gibt sie zu, sei es manchmal schon frustrierend, nun „nur“ die Sekretärin zu sein. Andererseits „bin ich okay, bin ich am Leben. Und ich darf in so einem tollen Unternehmen arbeiten“!

Gemeinsam mit ihrem Mann, der Mensa-Essen für Schulen ausliefert, verdient sie sogar so gut, dass sie auch jeden Monat noch ein bisschen Geld in die Ukraine schicken kann. Ihre Freizeit verbringen die Kucherenkos mit Ausflügen in die Umgebung, mit Online-Deutschkursen und der Kommunikation mit der Heimat. „Wir wollen die Zeit hier nutzen, das Land und die Sprache kennenlernen“, sagt Kucherenko. Denn daran, dass ihr Aufenthalt in Deutschland – selbst wenn sie Land und Leute noch so toll findet – nicht von Dauer ist, davon ist sie überzeugt. „Wir wissen nicht wann, aber wir wollen auf alle Fälle zurück in die Ukraine!“

Nur die allerwenigsten Ukrainer können am Dachauer Arbeitsmarkt Fuß fassen

Peter Schadl, Chef des Dachauer Jobcenters, hat diesen Satz in den vergangenen Monaten oft gehört. „Viele der ukrainischen Flüchtlinge wollen nicht dauerhaft in Deutschland bleiben.“ Dennoch sind die Kucherenkos in seinem Alltag bislang Ausnahmen. Denn: Von den fast 700 erwerbsfähigen Ukrainern, die in Dachau registriert sind, hätten nur die allerwenigsten einen „nachhaltigen“ Job. Nachhaltig, so Schadl, sei dabei jede Form eines Beschäftigungsverhältnisses, das länger als sieben Tage besteht.

Die Gründe dafür seien „sehr komplex“, erklärt Schadl. Viele Mütter – die meisten Frauen kamen ohne Männer in Deutschland an – hätten mangels Kinderbetreuung keine Zeit für eine Arbeit, oft seien auch die Deutschkenntnisse noch zu schlecht und vor allem: „Die Frauen sind frustriert, weil ihre ukrainischen Abschlüsse hier nicht anerkannt werden“.

Der Job, der Spaß, die Gespräche in der Arbeit verhindern, dass ich durchdrehe.

Dennoch ist Peter Schadl optimistisch, dass die Integration der Ukrainer in die hiesige Arbeitswelt langfristig gelingen wird. Vita Kucherenko ist dafür das beste Beispiel. Denn egal, wie es in ihrem Leben weitergehen wird, ihre Münchner Kolleginnen, so sagt sie mit einem Strahlen, werde sie „nie vergessen“! Der Job, der Spaß, die Gespräche in der Arbeit „verhindern, dass ich durchdrehe“.