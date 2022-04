Kriegstagebuch: Eine Ukrainerin berichtet nach Dachau: „Es wird ständig geschossen“

Beten für den Frieden: In der Kirche Mariä Verkündigung feiern Gläubige Gottesdienst. © Tatjana Pastuschenko

In ihrem Kriegstagebuch berichtet die Ukrainerin Tatjana Pastuschenkos von ihrem Erlebnissen und Erfahrungen. Heute veröffentlichen wir die Kriegstage 31 bis 34.

Dachau/ Kiew – Bereits drei Auszüge aus Tatjana Pastuschenkos Kriegstagebuch haben die Dachauer Nachrichten veröffentlicht. Nun folgen vier Tage aus der fünften Kriegswoche. Tatjana Pastuschenko ist Historikerin am Institut für Ukrainische Geschichte der Nationalen Wissenschaftsakademie in Kiew. 2007 hat sie mit einer kleinen Werkstattgruppe in Kiew Biografien von ehemaligen KZ-Häftlingen für das Gedächtnisbuch Dachau erstellt. Seitdem ist Tatjana Pastuschenko dem Projekt in Dachau verbunden.

Pastuschenko ist zusammen mit ihrer Kollegin und Freundin Ljuba und deren fünfjährigem Sohn Ostap zwei Tage vor Kriegsbeginn aus Kiew geflohen. Sie wohnen derzeit bei Freunden in Ushgorod, nahe der Grenze zur Slowakei. Die beiden Frauen unterstützen mithilfe von Freiwilligenorganisationen ehemalige Opfer des Nationalsozialismus, die in den Kriegsgebieten geblieben sind.

Krieg in der Ukraine: Auszug aus einem Tagebuch vom 26. März

Den ganzen Tag haben wir damit verbracht, die Apotheken abzulaufen und Medikamente für alte Frauen und Männer, ehemalige NS-Opfer zu suchen. Als Ljuba und ich im Auftrag der deutschen Stiftung (gemeint ist EVZ) ihre Bankverbindungen abklärten, um ihnen finanzielle Hilfe schicken zu können, haben viele gebeten, für sie Medikamente zu kaufen und sie nach Kiew, Nikolajew und andere besiedelte Gebieten zu schicken. In den Kriegsgebieten herrscht ein erheblicher Mangel an Medikamenten und Hygieneartikeln. Und die „Nova Poshta“ (privater ukrainischer Kurierdienst) funktioniert schon. Bis zum Abend haben wir fünf Pakete verschickt und schon finanzielle Hilfe an 60 Personen geschickt.

Krieg in der Ukraine: Auszug aus einem Tagebuch vom 27. März

Wir haben verschlafen, weil die Uhr auf Sommerzeit umgestellt wurde. Wir sind in eine neue Kirche gegangen, „Mariä Verkündigung“. Die Kirche ist aus Holz und strahlt eine familiäre Atmosphäre aus. Es scheint uns, als seien wir hier die einzigen neuen Gesichter. Interessant, dass die Sänger nur alte Männer sind, es gab keine einzige Frau. In Facebook wird ein Konzert aus der Kiewer Philharmonie übertragen. In den sozialen Netzen tauchen Videos aus der befreiten Stadt Irpin auf. Man kann sie nicht ohne Tränen ansehen.

Krieg in der Ukraine: Auszug aus einem Tagebuch vom 28. März

Es erreichen uns immer mehr Nachrichten von Freunden und Bekannten aus den ehemaligen besetzten Territorien. Aus Baschtanka (Gebiet Mykolajiw) hat uns Viktor Grigorowitsch Semenenko angerufen, ein Aktivist der Ukrainischen Vereinigung der NS-Opfer. Die Stadt ist seit einer Woche befreit.

Es gibt kaum Brot, weil nur eine Bäckerei funktioniert. Man muss es vor 10 Uhr schaffen, einzukaufen. Danach gibt es kein Brot mehr, alles ist verkauft. Es ist auch schwierig, Bargeld zu bekommen.

Es gibt sehr lange Schlangen in der einzigen geöffneten Filiale der Sparkasse. Weiter erzählte er, dass russische Militärs während der Besatzung gezielt Aktivisten und Kämpfer aus den Jahren 2014 bis 2020 getötet hätten. In der Schule habe eine Ehrentafel mit Fotos gehangen, nach der sie diese Leute gefunden und direkt in ihrem Zuhause erschossen hätten.

Von Zeit zu Zeit berichtet meine Mutter von ihren Nachbardörfern Welyka Dymerka und Bohdaniwka. In den Höfen der Einwohner stehen Panzer und andere militärische Ausrüstung, und in den Häusern und Kellern verstecken sich russische Soldaten.

Die Cousinen meiner Mutter sind noch in Lyssytschansk. Schon seit zwei Wochen haben sie kein Wasser mehr. Sie haben einige Eimer Schmelzwasser aus Schnee gewonnen, der unerwartet im März gefallen ist.

Krieg in der Ukraine: Auszug aus einem Tagebuch vom 30. März

Meine Kollegin Ira hat in die Gruppe meiner Abteilung am Institut für Ukrainische Geschichte ein Video geschickt und dazu geschrieben: „Irpin, meine Straße. Russischer Frieden überall.“ In dem 20 Sekunden-Video war eine Straße zu erahnen, mit zerstörten Einfamilienhäusern, Leichen von Zivilisten zwischen hundertjährigen Kiefern.

Ich habe die ganzen Tage, immer wenn ich von Irpin hörte, an Ira gedacht, konnte mich aber nicht durchringen, sie nach ihrem Haus und ihren Verwandten zu fragen. Auf die Beileidsbekundungen und Fragen von mir und unseren Kolleginnen schrieb sie: „Ihr Lieben, ich kann darüber nicht nachdenken. Bis heute wurde mein Haus von zwei Granaten getroffen. Was weiter passiert, weiß ich nicht. Rundherum gibt es nur Brandstätten und Ruinen. Viele Nachbarn sind umgekommen. Es gibt niemanden, der sie beerdigen könnte.“

Heute haben Freiwillige versucht, die Leichen der Einwohner von den Straßen zu räumen. An die 600. Unser Bürgermeister verkündet, schon zweimal hat er das getan, dass die Stadt befreit sei. Aber es wird ständig geschossen. Vor einer Woche ist der Mann meiner Nichte mit fünf Leuten in seinem Hof umgekommen. Sie wurden von einer Granate zerrissen.

Mein Schwiegersohn und mein Mann sind bei den Bewaffneten Streitkräften der Ukraine. Meine Tochter Oksana, meine Enkel und ich sind nach Beregowo (Gebiet Transkarpaten) gefahren. Hier ist es ruhig. Wenn es hier nicht so viele Flüchtlinge gäbe, könnte man meinen, dass kein Krieg herrscht.

Mein achtjähriger Enkel erzählt jedem, dass er sein zerstörtes Haus und die getöteten Einwohner rächen wird, wenn er erwachsen ist. Seine Schule wurde bombardiert. Die Lehrerin Jelena Wassiljewna kann bisher nicht unterrichten (in der Ukraine gibt es seit Montag Onlineunterricht). Sie hat einen Zusammenbruch erlitten und weint ständig.

Ich weiß nicht, ob es für mich eine Rückkehr geben wird und ob ich genug Kraft haben werde, mich mit all dem abzufinden, was geschehen ist. Aber ich hoffe auf den baldigen Sieg.

