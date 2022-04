Ukraine-Hilfe: Es drohen massive Probleme - „Die Bürgermeister hoffen, dass das an ihnen vorbeigeht“

Von: Verena Möckl

Sind besorgt: Landrat Stefan Löwl, Martina Tschirge, Heidi Schaitl und Irmgard Wirthmüller (v.l.). © hab

1400 Ukrainer sind im Landkreis registriert. Das liegt deutlich über der bayernweiten Quote. Die Gemeinden und die Stadt stehen jedoch vor massiven Problemen.

Dachau – Für Ukrainer gibt es ab dem 1. Juni eine folgenreiche rechtliche Änderung. Die Geflüchteten erhalten dann den Status von anerkannten Asylbewerbern. Heißt: Für die Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten ist nicht mehr das Landratsamt zuständig, sondern die Ukrainer selbst.

„Bisher haben wir die Unterbringungen direkt aus dem Staatshaushalt bezahlt“, erklärt Stefan Löwl bei einem Pressegespräch. Dieser Weg werde nun abgeschnitten. Der Dachauer Landrat ist besorgt. Er weiß, wie es im Landkreis mit Wohnraum aussieht: schlecht. Hinzu kommt, dass einige Ukrainer Löwl zufolge nicht in ländlichen Gemeinden untergebracht werden wollen.

Ukraine-Hilfe: Wohnungsnot und Fachkräftemangel sind massive Probleme für Kommunen und Stadt

Im Landratsamt wächst die Sorge vor sogenannten Fehlbelegern – Geflüchteten, die selbst keine Wohnung finden und daher in Flüchtlingsheimen untergebracht werden müssen. Diese Verteilung bleibt schließlich an den Kommunen hängen. „Die Bürgermeister hoffen, dass das an ihnen vorbeigeht“, so Löwl.

„Wir müssen Wohnraum schaffen“, steht für ihn fest. „Das geht aber nicht von heute auf morgen.“ Mittelfristig lässt sich das Problem erstmal nicht lösen. Ebenso düster sieht es beim Thema Kinderbetreuung aus.

Auch bei der Caritas Dachau ist man über die Entwicklungen besorgt. Schon jetzt sind die Beratungsstellen überlastet, wie Caritas-Kreisgeschäftsführerin Heidi Schaitl und Irmgard Wirthmüller von der Ehrenamtskoordination des Sozialpsychiatrischen Dienstes berichten.

„Es braucht ein gutes Netzwerk“, so Schaitl. Doch es fehlt an Ressourcen. Doch auf den Landkreis kommt noch eine weitere Herausforderung zu.

Ukraine-Hilfe im Landkreis Dachau: Kurzfristige Hilfe ist riesen Problem

Nicht alle Ukrainer können in den privaten Haushalten auf Dauer bleiben, berichtet Martina Tschirge. Die Leiterin der Stabstelle Ehrenamt, Bildung und Integration (EBI) im Landratsamt stellte in den vergangenen zwei Wochen vermehrt fest, dass es in Gastfamilien zu Konflikten gekommen ist.

Einzelne Gastgeber sind mit ihren teils schwer traumatisierten Gästen überfordert. Sie merken, dass sie die Geflüchteten auf Dauer nicht aufnehmen können, berichtet Tschirge.

Das Landratsamt stellt das vor „ein massives Problem“, so Löwl. Denn der Landrat und sein Team müssen für die betroffenen Ukrainer neue Herbergen suchen. Gelingt das nicht, müssen die Ukrainer entweder in Turnhallen im Landkreis untergebracht werden.

„Aus Impuls kurzfristig eine Unterkunft anzubieten, kann mehr Schaden anrichten, als helfen“

Wenn das nicht geht oder sie das nicht wollen, kann es sein, dass sie den Kreis oder den Freistaat verlassen und in ein anderes Bundesland übersiedeln müssen.

„Aus Impuls kurzfristig eine Unterkunft anzubieten, kann mehr Schaden anrichten, als helfen“, warnt Löwl. Besonders schmerzlich sei das für Ukrainer, die an ihrem neuen Wohnort schon Fuß gefasst haben, Vereinen beigetreten sind oder zur Schule gehen.

Integration sollte Löwl zufolge daher erst dort stattfinden, wo eine dauerhafte Unterbringung ermöglicht werden kann. Erst dann sei die Hilfe nachhaltig. Im Hinblick auf die kommende Zeit sind sich die Gesprächsteilnehmer einig: Es braucht einen langen Atem.

