Trotz Bomben und Sirenen: Ukrainerin verlässt Dachau und kehrt in Heimat zurück - „Wir werden nicht aufgeben“

Von: Christiane Breitenberger

Unterstützung für die Familie: Zoriana Shainiuk ist zu ihrem Vater, der orthodoxer Priester ist, zurückgekehrt. Wegen des Kriegs fliehen einige Menschen aus der Ukraine, einige aber kehren in die Heimat zurück. Zoriana Shainiuk © Shainiuk

Viele Menschen fliehen gerade aus der Ukraine. Nicht aber Zoriana Shainiuk. Als der Krieg ausbricht, fasst sie den Entschluss Dachau zu verlassen und ihre Eltern in der Ukraine zu unterstützen.

Dachau/Kowel – Einen Tag nach ihrem 31. Geburtstag ist die Welt von Zoriana Shainiuk eine andere. Am 24. Februar hat Russland in ihrer Heimat, der Ukraine, den Krieg begonnen. In diesem Moment ist sie in Dachau, arbeitet seit September als Freiwillige an der Versöhnungskirche Dachau.

Doch sie ist nicht froh, dass sie im Moment weit weg ist. Trotz der Bomben, trotz der Bilder aus den Nachrichten. Der 24. Februar ist der Tag, an dem sie beschließt, Dachau zu verlassen. Sie will nach Hause. Nach Hause zu ihren Eltern.

Krieg in Europa: Ukrainern verlässt Dachau und kehrt in Heimat zurück - trotz Bomben

Jetzt ist sie zurück in der Stadt Kowel, im Gebiet Wolyn, in ihrer Heimat. Kowel befindet sich 50 Kilometer östlich des Grenzübergangs Jahodyn/Dorohusk an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine.

Während sie ihre Zeilen an die Redaktion der Dachauer Nachrichten schreibt, hört sie, wie die Sirenen heulen. Das tun sie im Augenblick in Kowel immer wieder. „Gestern haben sie fünf Mal geheult“, schreibt Zoriana Shainiuk. Sie weiß, was das bedeutet: „Mit dem Luftalarm werden Menschen aufgefordert, sich in Luftschutzbunker zu begeben.“ An Schlaf ist momentan nicht zu denken. „In dieser Nacht habe ich eine Schießerei gehört“, schreibt die Ukrainerin. Warum die Schüsse fielen, weiß sie nicht.

„Wegen des Kriegs fliehen einige Menschen aus der Ukraine, einige aber kehren in die Heimat zurück“

Trotzdem ist die Journalistin und Werbetexterin froh, dass sie Dachau verlassen hat und zurück in der Ukraine ist. Sie will jetzt ihre Eltern unterstützen. „Diese Zeit ist kompliziert, aber zusammen ist es leichter, alle Herausforderungen zu überwinden“, schreibt sie uns.

Zoriana Shainiuk ist nicht die Einzige, die im Ausland war und jetzt zurückgekommen ist. „Wegen des Kriegs fliehen einige Menschen aus der Ukraine, einige aber kehren in die Heimat zurück“, schreibt die 31-Jährige. Auch ihre Eltern wollen die Ukraine nicht verlassen. Zoriana Shainiuks Vater ist orthodoxer Priester, ihre Mutter Rentnerin.

Unter der Zivilbevölkerung gibt es viele Freiwillige, die bereit sind, alles zu machen für die Verteidigung – selbst mit Molotowcocktails und ihren bloßen Händen zu kämpfen.

Obwohl die Situation in ihrer Heimat so gefährlich und tragisch ist, findet die junge Ukrainerin Worte der Hoffnung: „Es gibt mehrere Freiwillige, die bereit sind, unsere Ukraine zu schützen. Mit Waffe oder ohne Waffe. Menschen sammeln Geld, Lebensmittel, Medikamente, warme Sachen – alles für das Militär.“ Viele Ukrainer wollen unbedingt ihre Heimat verteidigen. „Unter der Zivilbevölkerung gibt es viele Freiwillige, die bereit sind, alles zu machen für die Verteidigung – selbst mit Molotowcocktails und ihren bloßen Händen zu kämpfen“, schreibt Zoriana Shainiuk.

Krieg in Ukraine: „Mit jedem Tag, mit jeder Stunde werden wir!“

Trotzdem sind die Erlebnisse schwer zu verarbeiten: „Ich versuche, mit der Angst richtig umgehen“, sagt Shainiuk. Sie versucht, trotz allem positiv zu bleiben. „Ich schätze die Möglichkeit, mit meinen Eltern zusammen zu sein und konzentriere mich auf Möglichkeiten und Chancen.“

Für sie steht fest: „Mit jedem Tag, mit jeder Stunde während des Krieges werden wir stärker und stärker!“ Sie denkt, die „Ukrainer werden nicht aufgeben“. Trotzdem hat sie eine große Hoffnung „auf Unterstützung für die Ukraine von der Welt“.

