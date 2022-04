Sport klappt auch ohne Sprache: Integration von ukrainischen Geflüchteten beim TSV Dachau 1865

Von: Verena Möckl

Leben und trainieren zusammen: Demirhan Aydin, Cheftrainer der Taekwondo-Abteilung des TSV Dachau (r.) mit dem ukrainischen Nationaltrainer Valerii Bruns. In der Mitte ein junger Athlet. © Habschied

Der TSV Dachau hat bislang mehr als 20 ukrainische Familien in den Verein aufgenommen. Auch der ukrainische Nationaltrainer im Taekwondo ist dabei und mit ihm ein Teil seines Kaders.

Dachau – Demirhan Aydin braucht keine vielen Worte, um die Neuzugänge seines Taekwondo-Teams in der Kunst des Kampfsports zu unterrichten. „Im Sport klappt das auch, wenn die Athleten kein Deutsch sprechen“, sagt der Cheftrainer der Taekwondo-Abteilung des TSV Dachau.

Seit ein paar Wochen trainiert der 52-Jährige ukrainische Kinder und Jugendlichen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind und nun in Dachau leben.

Integration im Sport: TSV Dachau 1865 nimmt ukrainische Sportler auf

Aydin hat bei seinem Training Unterstützung. Und zwar ganz professionell. Vom ukrainischen Nationaltrainer im Taekwondo persönlich: Valerii Bruns. Die beiden Topsportler kennen sich schon seit zehn Jahren. Sie sind Trainerkollegen, Freunde. Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, waren sie gerade gemeinsam auf einem Turnier in Albanien.

„Bruns war am Boden zerstört, als er von dem Krieg in seiner Heimat erfahren hat“, erzählt Aydin. „Ich habe ihm gesagt, er kann jederzeit zu mir nach Deutschland kommen.“ Bruns nahm das Angebot dankend an.

Der 52-Jährige machte sich auf den Weg nach Estland, wo er auf seine Frau wartete. Seinen Sohn musste Bruns zurücklassen. Er ist im wehrfähigen Alter und darf die Ukraine nicht mehr verlassen. Mit seiner Frau ist Bruns nach Deutschland geflohen. Von Polen nach Berlin und schließlich nach München. Trainer Aydin nahm Bruns, dessen Frau und deren Katze bei sich zu Hause in Ottobrunn auf.

Ukrainischer Nationaltrainer im Taekwondo beim TSV Dachau 1865 - Kader folgt ihm

Auch wenn Bruns in München gemeldet ist, sein neues Leben spielt sich in Dachau ab. In der Sporthalle des TSV Dachau. Hier trainiert er an fünf Tagen in der Woche gemeinsam mit Aydin Taekwondoschüler. „Taekwondo ist für mich nicht nur ein Sport, sondern ein Lebensstil“, erklärt Valerii Bruns. Seit 25 Jahren ist er als Coach tätig. Es sei schön, dass er in Dachau die Chance hat, seiner Leidenschaft weiter nachzugehen, sagt Bruns.

Seitdem der ukrainische Nationaltrainer in München angekommen ist, kümmert er sich darum, dass sein Team Stück für Stück nach Dachau kommt. Sieben Athleten aus Bruns Kader sind bislang im Landkreis, berichtet Aydin. Heute sollen noch zwei weitere Kampfsportler ankommen. Nächste Woche sollen zehn weitere folgen.

Wir können den Kindern und den Familien ein Stück Normalität geben.

Gemeinsam mit Aydin unterrichtet er das neue Team: bestehend aus deutschen und ukrainischen Athleten. „Das ist eine Chance für unsere Sportler hier in Deutschland. Aber auch für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen“, sagt Aydin. Er habe das Gefühl, dass sich die ukrainischen Kinder und Jugendliche sehr wohl beim Training fühlen. Das Training funktioniere sehr gut zusammen. „Sie sind alle sehr respektvoll und diszipliniert“, lobt Aydin seine Mannschaft.

Wolfgang Moll, Vorsitzender des TSV Dachau, sieht in der Aufnahme der ukrainischen Geflüchteten im TSV nicht nur eine Bereicherung für den Sport. „Wir wollen mit dem Sport eine Alternative zu dem ganzen Desaster bieten, dass sich gerade in der Ukraine abspielt. Wir können den Kindern und den Familien ein Stück Normalität geben.“

Durch das gemeinsame Hobby fänden die ukrainischen Kinder schneller Anschluss. Aber nicht nur sie. Auch ukrainische Mütter haben die Chance, sich durch den Sport ihrer Kinder in Dachau zu integrieren.

TSV Dachau 1865: Kennenlernen der ukrainischen Familien

Integration durch Sport: Der TSV Dachau ermöglicht ukrainischen Athleten weiter ihren Hobbys nachzugehen. Auch die Eltern können über den Sport Beziehungen aufbauen. © Habschied

Der TSV veranstaltete am Donnerstag ein Kennenlernenfest mit den ukrainischen Familien ihren deutschen Gastgebern und den Mitgliedern des TSV Dachau. Auch Lesia Forosduek hat an dem Treffen teilgenommen. Sie ist seit einer Woche mit ihrer Familie in Dachau.

Ihr 15-jähriger Sohn ist Teil von Bruns Kader. Er habe sich dort gut eingelebt und auch schon einige deutsche Sportler kennengelernt, erzählt seine Mutter. Auch sie habe bereits Freundschaften in Dachau schließen können, als sie ihren Sohn vom Taekwondo-Training abgeholt hat.

