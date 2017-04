Unser Bahnhof soll schöner werden

Wie könnte der Dachauer Bahnhof in Zukunft aussehen? Bei dieser wegweisenden Frage dürfen nun auch die Bürger mitreden.

Dachau – Der Dachauer Bahnhof soll umgestaltet werden. Dafür soll es einen städtebaulichen Wettbewerb geben. Aber um den erst einmal auszuschreiben, braucht es „Planungsziele“. Und die festzulegen, das ist eine komplizierte Sache: Zunächst wurden verschiedene Beschlüsse zusammen gefasst. Dann soll eine Umfrage unter Dachauern herausfinden, wie das Meinungsbild der Bürger zu diesen Planungszielen ist. Die Umfrage wurde nun in der jüngsten Sitzung des Dachauer Bauausschusses noch einmal überarbeitet und quasi freigegeben. Die Ergebnisse daraus wiederum sollen dann in einer Planungswerkstatt, samt Auftaktveranstaltung und Info-Tag, aufbereitet – und wieder zur Diskussion gestellt werden.

Die ganze Sache hat allerdings auch einen kleinen Haken: Das Bahnhofsgebäude gehört der Deutschen Bahn. Und die entscheidet letztendlich, was damit passiert.

Die beschlossenen Planungsziele:

-Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Bereich Westseite des Bahnhofs in Zusammenhang mit der Frühlingstraße.

-Steigerung der Attraktivität und Aufenthaltsqualitat des Bahnhofsvorplatzes und der Frühlingstraße.

-Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs durch die Kapazitätserhöhung des Busbahnhofes für Stadt- und Regionalbusse auf 26 Busstellplatze.

-Steigerung der Attraktivität des ÖPNV durch die Schaffung von schnellen Umsteigemöglichkeiten.

-Stärkung der Innenstadtentwicklung durch Ansiedlung von Einzelhandel entlang der Frühlingstraße gemäß dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Dachau.

-Entwicklung einer optimierten und städtebaulich angemessenen Nutzung des Postgeländes an der Bahnhofsstraße.

-Entwicklung einer optimierten und städtebaulich angemessenen Nutzung der Flurstücke südliche des Bahnhofsgebäudes, sowie Erschließung dieser Flurstücke über die Augustenfelder Straße.

Die Umfrage in Auszügen:

-Was ist Ihnen bei der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes besonders wichtig? (Vorschläge: Wartebereich mit Witterungsschutz auf dem Platz; kurze Wege zwischen den Bussen und den Bahnen; Barrierefreiheit; öffentliches WC; ein gestalteter Bahnhofsvorplatz, auf dem man sich gern aufhält, verabredet, Leute trifft, etc.; Fahrradabstellplätze; ein Fahrkartenschalter; eine Packstation; eine Touristeninformation; ein Infosystem zu Abfahrtzeiten/ Anschlüssen; Kiosk; Einkaufen, Shopping, etc.; Café, Gastronomie, etc.; Parkhaus mit Mobilitätsstation; Fahrradreparaturwerkstatt)

-Es gibt verschiedene Überlegungen, was mit dem Bahnhofsgebäude passieren kann. Was finden Sie besser? (Vorschläge: Das Bahnhofsgebäude erhalten und sanieren; das Bahnhofsgebäude erhalten und mit einem modernen Teil erweitern; Abriss und Neubau eines modernen Gebäudes).