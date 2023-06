Gewitter im Landkreis Dachau: Umgestürzte Bäume, Unfälle und Blitzeinschlag

Von: Thomas Zimmerly

Bedrohliche Lage: Kräfte der Feuerwehr mussten sich um einen Baum kümmern, der auf ein Haus gestürzt war. © KBI

Die Blaulichtkräfte waren ab vergangenem Donnerstagabend sowie in der Nacht zum Freitag wegen des Unwetters über dem Dachauer Land pausenlos im Einsatz; umgestürzte Bäume, Blitzeinschlag, voll gelaufene Keller. Alles in allem aber sei der Landkreis Dachau „glimpflich davon gekommen“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser.

Landkreis – 70 Einsätze hatten die Feuerwehren, zwei Mal musste das THW handeln, und „zahlreiche unwetterbedingte Einsätze“ registrierte die Polizeiinspektion Dachau laut deren Bericht im Zeitraum von Donnerstagabend bis hinein in die Nacht zum Freitag. Die beiden wichtigsten ereigneten sich dabei in der langen Münchner Straße in den Bereichen Eschenried sowie Gröbenried.

In diesen Baum bei Asbach fuhr der Blitz. © christian fischer

Gegen 19.30 Uhr prallte in Eschenried ein 64-Jähriger aus Gröbenzell mit seinem Skoda gegen einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Auch das THW eilte zu Hilfe, hatte aber große Mühe: „Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war jedoch kein Durchkommen mehr. Mehrere Bäume und Äste lagen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuhimmelreich und Eschenried, die den Weg versperrten“, teilt Pressesprecher Sven Langer mit. Da die örtliche Feuerwehr bereits am Unfallort war, „schnitten unsere Leute die umgekippten Bäume, räumten die Äste weg und machten die Fahrbahn wieder frei für den Verkehr“, so Langer.

Den Weg zu einer Unfallstelle freisägen mussten sich die Kräfte des THW Dachau. © thw dachau

Gegen 22.45 Uhr stürzten auf der Münchner Straße in Gröbenried mehrere Bäume auf ein Mehrfamilienhaus. Die Bäume durchschlugen das Dach und machten es unbewohnbar. Alle Bewohner konnten nach Angaben der Dachauer Polizei unverletzt aus dem als einsturzgefährdet eingestuftem Gebäude evakuiert werden, sie kamen vorüber gehend bei Angehörigen unter. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Eschenried, Karlsfeld und Dachau sowie das THW.

Weiter gab es im Landkreis zwei spektakuläre Blitzeinschläge. Einmal fuhr er in den Maibaum von Sigmertshausen. Die zweite Funkenentladung gab es in einen unverziertes Gehölz.

Gewitter im Anflug: Kurz danach ging der Starkregen auf das Dachauer Land nieder. © peter knieps

Neben dem Unfall in Eschenried gab es zwei weitere „Begegnungen“ zwischen Autos und Bäumen. Einmal ebenfalls in Eschenried. Auf der Gündinger Straße wurde gegen 21.45 Uhr ein Pkw von umstürzenden Bäume eingekeilt und von umherfliegende Baumteilen beschädigt. Die Fahrzeuginsassen, ein 60-Jähriger und eine 54-Jährige, beide mit Wohnsitz in Dachau, blieben unverletzt. Um 22 Uhr fuhr ein 41-jähriger Augsburger mit seinem BMW auf der B 471 von der Autobahn A8 kommend in Richtung Oberschleißheim. Kurz vor der Abfahrt Dachau-Süd touchierte er einen auf die Fahrbahn gestürzten Baum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, der Mann blieb unverletzt.

Gewitter im Landkreis Dachau: Wohnhaus zerstört

Für die Feuerwehren galt es in erster Linie umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste zu entfernen, teilweise waren auch Straßen und Gehwege überschwemmt oder Keller standen unter Wasser. Der Einsatzschwerpunkt sei dabei im südlichen Landkreis mit den Gemeinden Bergkirchen (20 Einsätze) und Karlsfeld (7) sowie dem Stadtgebiet Dachau (20) gelegen – aber auch in den Gemeinden Altomünster, Indersdorf, Petershausen, Röhrmoos, Vierkirchen und Weichs ist es zu unwetterbedingten Einsätzen gekommen. „Insgesamt waren 21 Feuerwehren damit beschäftigt rund 70 Einsätze zu bewältigen. Nach getaner Arbeit konnte ein Großteil der Kräfte gegen Mitternacht wieder in ihre Standorte einrücken“, so Reimoser. Das Fazit des Kreisbrandinspektors: „Der Sachschaden war vergleichsweise gering. Wir hatten schon größere Einsätze zu bewältigen.“