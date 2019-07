Abschied von den alten Lappen

Eine EU-Richtlinie sorgt dafür, dass bis 2033 tausende Landkreisbürger ihre alten Führerscheine umtauschen müssen. Im Landratsamt macht man sich Sorgen, wie man den Ansturm bewältigen soll.

Dachau – „Eher am Rande“, bei einem Treffen mit anderen Landräten, hatte Stefan Löwl gehört, dass „da mit dem Führerschein was auf uns zukommt“. Er fragte daher bei Führerscheinstellen-Mitarbeiterin Claudia Stier nach – und bekam Alarmierendes zu hören.

Nach der seit 19. Januar 2013 geltenden, sogenannten 3. EU-Führerscheinrichtlinie haben nämlich alle neu ausgestellten EU-Führerscheine nur noch eine beschränkte Gültigkeit von 15 Jahren. Danach muss das Dokument immer wieder neu beantragt werden, eine erneute Fahrprüfung ist allerdings nicht nötig. Das Ablaufdatum dient laut den EU-Verantwortlichen allein der Fälschungssicherheit; damit könnten die Behörden sicherstellen, dass Passfoto und personenbezogene Daten aktuell seien.

Lkw-Führerscheine müssen alle fünf Jahre erneuert werden, wobei die Fahrer zusätzlich eine Gesundheitsuntersuchung über sich ergehen lassen müssen. Laut Stier bedeutet dies, dass ab 2028 – also 15 Jahre nach Einführung der neuen Regel – jährlich 8000 bis 9000 Landkreisbürger turnusmäßig ihren Führerschein werden aktualisieren müssen.

Das eigentliche Problem, das den Landrat und gestern auch die Mitglieder des Kreisausschusses ängstigte, waren aber all diejenigen Führerschein-Besitzer, die ihre Fahrerlaubnis vor 2013 erhalten haben und die noch immer mit ihren grauen, rosaroten oder unbefristeten Karten-Führerscheinen durch die Welt gondeln. Für diese geschätzt 110 000 Landkreis-Bürger hat die EU zwar – gestaffelt nach Geburtsjahr beziehungsweise dem Jahr, in dem sie ihren Führerschein gemacht haben – fixe Umtauschfristen mit langen Vorlaufzeiten festgelegt (siehe Grafik). Doch die Lebenserfahrung sagte Claudia Stier wie auch den Kreisräten: Die Autofahrer werden alle kurz vor Fristende bei der Führerscheinstelle zum Führerscheintausch aufschlagen. Und dann, so befürchten die Verantwortlichen, droht das Chaos auszubrechen.

Der Landkreis München rüstete sich laut Löwl bereits mit zusätzlichen zwölf Mitarbeitern, um den Ansturm zu bewältigen. Auch in Dachau wird man nicht darum herum kommen, die Führerscheinstelle personell aufzustocken. In einem „ersten Schritt“ sollen nun, nach einstimmigem Votum des Kreisausschusses, 2020 drei Stellen geschaffen werden. Für die „Spitze“, die vermutlich in den Jahren 2024 bis 2033 erreicht wird, könnten weitere „temporäre Kräfte“ an der Tauschaktion mitarbeiten.

Allerdings gibt es Löwl zufolge noch viele offene Fragen, etwa die der Sanktionierung. Im Moment ist es so, dass einem Tauschverweigerer zehn Euro Bußgeld drohen – angesichts der Kosten zwischen 20 und 25 Euro für den neuen EU-Führerschein ist dies immer noch ein gutes „Geschäft“. Zudem ist unklar, ob die Bearbeitung des Umtausches künftig digital beziehungsweise online erfolgen kann. Aktuell ist es laut Löwl noch so, dass der Tausch der grauen Scheine – „das sind die Schlimmsten“ – noch je eine Stunde Arbeitszeit kostet, die rosaroten knapp eine halbe Stunde und die Karten zirka 20 Minuten. Besonders aufwändig ist der Tausch laut Claudia Stier bei ausländischen und alten DDR-Führerscheinen.

Gerade viele ältere Führerscheininhaber dürfte der regelmäßige Tausch ihrer Führerscheine jedoch Überwindung kosten. Landratsamtssprecher Wolfgang Reichelt betont zwar, dass niemand aus Altersgründen Untersuchungen oder gar Fahrprüfungen zu erwarten habe. Wenn es allerdings offensichtlich sei, dass ein Autofahrer, gleich welchen Alters, fahruntüchtig sei, dann würden die Mitarbeiter der Führerscheinstelle natürlich „mit dem Antragsteller das Gespräch suchen und beratend tätig werden“.