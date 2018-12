Matratzen im Altpapier

Die Reste einer Wohnungsauflösung stapelten sich zuletzt an den Containern an der Josef-Effner-Straße.

Umweltfrevel in Dachau

Wäscheständer, tütenweise Essen, ein CD-Player und eine Matratze: An den Containern an der Josef-Effner-Straße, in denen Altglas und Papier gesammelt wird, haben Unbekannte offenbar ihren alten Hausstand abgeladen.