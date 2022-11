Umzug nach Frankreich ohne Leon

Von: Stefanie Zipfer

Der Streit um ein nicht geliefertes Auto landete vor dem Landgericht. © David-Wolfgang Ebener

Weil das Autohaus den versprochenen Wagen nicht lieferte, wurde es jetzt von einer Frau verklagt.

Dachau – Eine Frau aus Norddeutschland wollte sich im Januar 2021 ein neues Auto kaufen. Mit diesem Wunsch ging sie allerdings nicht zu einem örtlichen Autohändler, sondern landete – nach einer entsprechenden Internetrecherche – bei einem „Multimarkenautohaus“, das neben Filialen in Oldenburg und Chemnitz auch einen Standort im Landkreis Dachau betreibt.

Seat Leon wurde neun Monate zu spät geliefert

Die Frau bestellte sich dort also einen neuen Seat Leon 1.5 eTSI zu einem Gesamtbruttopreis von 26 987,75 Euro – mit dem Wunsch, dass dieses Auto bitte möglichst bald, aber spätestens im Juli 2021 geliefert werden soll. Vertraglich vereinbart wurde ein „voraussichtlicher“ Liefertermin im Mai 2021.

Problem: Das Auto wurde weder im Mai geliefert, noch im Juni, noch im Juli. Erst im Februar 2022 stand der Seat dann im Hof des Autohauses im Landkreis Dachau. Viel zu spät für die Frau, die im Sommer 2021 nach Frankreich gezogen war. Mangels Auto musste sie die Strecke per Flugzeug zurücklegen, mit einem Mietauto sowie dem Auto der Eltern. Einzelne Pakete musste sie zudem teuer per UPS nach Frankreich senden lassen. Diese Kosten plus eine sogenannte Verzugspauschale in einer Gesamthöhe von 5400 Euro wollte sie nun von dem Autohaus erstattet bekommen und klagte. Zuletzt trafen sich beide Parteien vor dem Landgericht München II.

Frau beklagt, das Autohaus habe sie hingehalten

Vertreter des Autohauses erschienen dabei nicht, das Unternehmen ließ sich stattdessen von dem Münchner Anwalt Hans-Jörg Zehle vertreten. Auch die Klägerin konnte nicht anwesend sein: Sie hatte vor zwei Wochen Zwillinge bekommen und weilt daher in ihrer neuen Heimat Frankreich. Für sie sprach vor Gericht die Karlsfelder Anwältin Alexandra Wagner.

Deren Argument: Wenn ihre Mandantin gewusst hätte, wie lange es dauert, bis sie ihr Auto bekommt, hätte sie nie unterschrieben. Außerdem sei sie „hingehalten“ worden vom Autohaus, man habe Nachlässe in Höhe von 3000 Euro angeboten sowie ein Leihfahrzeug, um zu verhindern, dass die Mandantin vom Kaufvertrag zurücktritt. Am Ende, so Wagner, habe es aber weder einen Nachlass gegeben, noch ein brauchbares Leihfahrzeug: Dieses angebotene Auto habe nämlich keine Anhängerkupplung gehabt, weshalb es für den Umzug nicht brauchbar gewesen sei.

Anwalt Zehle dagegen betonte: „Uns trifft kein Verschulden!“ Zur Zeit gebe es „unsagbar viele Fälle“, wo die Hersteller die Autos einfach nicht lieferten. Grund seien Lieferengpässe, vor allem der Chipmangel belaste die Autoindustrie enorm.

Richterin gibt dem Autohaus Recht

Zudem ist der Zeitfaktor in dieser Sache wichtig. Denn, so führte die Vorsitzende Richterin aus, die Klägerin habe den Verzug des Autos erst im September 2021 angemahnt. Die Kosten für das Mietauto und den Flug – beides gebucht im Juli – könnten damit schon nicht mehr geltend gemacht werden. Auch könne die Klägerin nicht die Abnutzung des elterlichen Autos geltend machen – dies könnten allenfalls die selbst. Und die Kosten für die im September nach Frankreich verschickten Pakete? Hier fand der Anwalt des Autohauses, dass die doch locker hätten in das Eltern-Auto gepackt werden können.

Klar, gab die Richterin am Ende zu, sei es „ärgerlich“, was der jungen Frau passiert sei. Der Beweis, dass ihr das Autohaus aber Geld geboten habe, wenn sie den Kaufvertrag nicht aufkündigt, sei aber nicht erbracht worden. Auch die „Schadenspositionen“ nach der Geltendmachung des Verzugs seien doch sehr übersichtlich. Und die von Rechtsanwältin Wagner geforderte Verzugspauschale – immerhin 1349,38 Euro – könne sie „gar nicht nachvollziehen“.

Ihr Urteil war am Ende daher vorhersehbar. Die junge Dame geht leer aus. Das Landgericht sah „keinerlei Gründe, die Schadenersatzansprüche für die Klägerin gerechtfertigt hätten“.

