Unbekannte greifen 33-Jährigen an und rauben sein Handy

Die Polizei sucht zeugen für ein Raubdelikt, das sich am Samstag, 13. Mai, in Dachau ereignete. (Symbolbild) © Rene Ruprecht

Zwei unbekannte Täter haben am Samstag am Bahnhof Dachau einen Mann angegriffen und sein Mobiltelefon entwendet. Die Polizei sucht Zeugen für das Raubdelikt.

Frühmorgens, zwischen 5 und 6.10 Uhr, raubten die Unbekannten den 33-Jährigen aus, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte. Vor dem Schnellrestaurant Mc Donald’s wurde der 33-Jährige, der laut Polizei keinen festen Wohnsitz hat, von zwei bislang unbekannten Personen körperlich angegangen, im Zuge dessen wurde ihm sein Mobiltelefon entwendet. Nach der Tat dürften sich die Täter noch eine gewisse Zeit am Bahnsteig im Bereich Gleis 1 aufgehalten haben, so die Polizei in ihrem Pressebericht.



Der 33-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, er beschreibt die beiden männlichen Täter wie folgt: Der eine sei etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen, er habe eine zerrissene Jeans sowie eine dunkle Kapuzenjacke getragen. Der zweite Tatverdächtige wird mit rund 35 bis 40 Jahren und von kräftiger Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Daunenjacke und eine dunkle Kappe mit weißer Aufschrift.



Die Polizeiinspektion Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter der 0 81 31/56 10 zu melden. Von besonderem Interesse ist hierbei eine männliche Person, die sich mit dem Geschädigten nach der Tat im Bereich des Bahnsteiges länger unterhalten hatte, so die Polizei. dn