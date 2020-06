Unbekannter bricht in Dachau Handwerkerautos auf - doch er hat Spuren hinterlassen

In Dachau ermittelt die Polizei derzeit im Fall zweier aufgebrochener Autos.

Teure Maschinen gestohlen

Zwei geparkte Autos sind in der Nacht von 10. auf 11. Juni in Dachau aufgebrochen worden. War es ein Zufall, dass es sich in beiden Fällen um Handwerkerautos handelt?