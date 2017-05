Unbekannter greift Afghanen mit Glasflasche an

Angriff auf Afghanen in Dachau

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen einen 20-jährigen Afghanen angegriffen. Der Angriff ereignete sich um 3.30 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Dachau. Der Afghane wurde von dem bislang unbekannten Mann mit einer Glasflasche lebensbedrohlich am Kopf verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.