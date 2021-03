Unbekannter Täter fährt 89-Jährige mit dem Rad um und raubt ihr die Handtasche

Ein unbekannter Täter fuhr am Samstagabend eine Seniorin mit dem Fahrrad um und raubte ihr dann die Handtasche (Symbolfoto).

Kriminalpolizei sucht Zeugen für Überfall am Samstagabend in Dachau

Ein besonders skrupelloser Raubüberfall hat sich am Samstagabend in Dachau ereignet. Der Täter fuhr mit dem Fahrrad gegen die 89-jährige Fußgängerin, so dass sie stürzte, dann raubte er ihr die Handtasche. Die Kripo ermittelt.