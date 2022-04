Und jetzt auch noch der Ukraine-Krieg

Unternehmertreffen: Vertreter von IHK-Mitgliedsbetrieben kamen jetzt im Karlsfelder Bürgerhaus zusammen. © Sponder

Fehlende Gewerbeflächen und Fachkräfte, jahrelange Genehmigungsprozesse und jetzt auch noch der russische Angriffskrieg und seine Folgen belasten die Wirtschaft im Landkreis Dachau.

Dachau - Werner Mooseder als Vorsitzender des Dachauer Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie weitere rund 20 Unternehmer haben bei ihrer Zusammenkunft im Karlsfelder Bürgerhaus die Probleme deutlich gemacht.

Im Landkreis Dachau fehlen Gewerbeflächen

Im Landkreis fehlen Gewerbeflächen. Den Kommunen, so der Karlsfelder Wirtschaftsförderer Peter Freis, gehe es bei der Suche um eine gute Mischung aus Ortsansässigkeit, Gewerbesteuersatz, Umweltschutz sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze. Karlsfeld wolle das bei seinem geplanten Gewerbegebiet an der Schleißheimer Straße anbieten. In den vergangenen zehn Jahren habe Karlsfeld nur sechs Grundstücke vergeben können, vier an ortsansässige Unternehmen und zwei an auswärtige.

„Die interkommunale Zusammenarbeit funktioniert fast gar nicht“, befand Unternehmerin Christine Unzeitig. Es gebe schon Gemeinden, die gewillt seien, gemeinsam etwas zu machen, so Johann Liebl, Wirtschaftsförderer im Landratsamt. Stefan Fichtl schlug vor, eine zentrale Stelle für den Flächenbedarf im Landkreis zu schaffen.

Der Verkehr der Aus-, Ein- und Durchpendler aus Nachbarlandkreisen belastet laut Johann Liebl den Landkreis Dachau enorm. Laut einer Untersuchung vom 30. Juni 2019 gibt es 59 050 Auspendler, 32 713 Einpendler und damit einen negativen Saldo von 26 337 Auspendlern. Mehr Arbeitsplätze im Landkreis könnten dies vermindern.

Dauer der Genehmigungsverfahren „katastrophal“

Als „katastrophal“ bezeichnete Stefan Fottner die oft über Jahre laufenden Genehmigungsverfahren in den Kommunen. „Wir Unternehmer fühlen uns alleingelassen. Wir brauchen Planungssicherheit.“ Unternehmen hätten zurzeit so viele Probleme. Sie brauchten ihre Hallen jetzt und nicht erst in drei Jahren. Wie Peter Freis anmerkte, werde sich da auf absehbare Zeit wohl auch nichts ändern, denn das sei eine Frage von Geld und Personal in den Behörden. Wie Werner Mooseder sagte, wolle er zu einer der nächsten Sitzungen des Regionalausschusses die obersten Chefs der Genehmigungsbehörden einladen. Kritik gab es auch an den viel zu langen Genehmigungs- und Anschlussverfahren bei Energieerzeugern und Netzbetreibern. Johannes Peter Kiehl schimpfte: „Wir haben gerade eine Riesenkrise und könnten Gas einsparen, aber das wird uns unmöglich gemacht.“

Eigentlich, so Dr. Robert Obermeier von der IHK, müssten laut Onlinezugangsgesetz Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 alle Services online anbieten. Aber: „Das wird krachend scheitern!“

Laut IHK-Berechnung droht der deutschen Wirtschaft bis 2030 ein Fachkräftemangel von bis zu 1,3 Millionen. „Da muss ich aber auch die Wirtschaft bei den Ohren packen. Warum begleiten Sie die zukünftigen Schulabgänger nicht zwei bis drei Jahre lang in Praktika statt bis zur Abschlussklasse zu warten?“, so Freis.

„Die Jobmesse geht uns an allen Ecken und Enden ab“, warf Christine Unzeitig ein. Doch Freis ließ nicht locker: „Die Jobmesse brauchen wir, aber gehen Sie dahin, wo sich die Schüler rumtreiben, auch ins Netz!“

Liebl erinnerte an „Match your Future“, eine Ausbildungs-Initiative zusammen mit Münchner Merkur und tz im Oktober (wir berichteten). Schulabsolventen sollen mit Anbietern von Lehrstellen über ein Online-Portal zueinander finden.

Krieg in der Ukraine folgenreicher als Corona-Pandemie

Schließlich ging Robert Obermeier noch auf die Folgen für die Mitgliedsbetriebe durch den Krieg in der Ukraine ein. Die steigenden Energiepreise belasteten die Wirtschaft mit 87 Milliarden Euro. Deshalb sei es nicht verwunderlich, wenn die aktuellen Konjunkturumfragen gravierend einbrechen. „Das deutsche Erfolgsmodell basierte stets auf Außenhandel und Industrie. Doch beide geraten gerade gewaltig unter Druck.“ Die Kriegsfolgen seien schlimmer als die Einbrüche durch die Corona-Pandemie. Auch wisse niemand, wie China sich als wichtigster deutscher Handelspartner weiterhin verhalten werde.

Es gelinge sicher bis zum Sommer, die russische Kohle zu ersetzen. Aber beim Öl falle das schon sehr viel schwerer, sagte Obermeier. Doch angesichts der Riesenmengen Gas, die Deutschland aus Russland bezieht, helfe es nicht, sich in der Wohnung einen Pullover überzuziehen. Denn über 50 Prozent des deutschen Gasverbrauchs benötige die Industrie. Auch wenn in manchen Bereichen Wasserstoff als Alternative ins Spiel gebracht werde, doch dessen Erzeugung verbrauche immens viel Strom.

