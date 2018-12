Hallenbad-Neubau wird deutlich teurer

Dass das neue Hallenbad später fertig wird als ursprünglich geplant, steht seit langem fest. Dass es teurer werden wird, ist ebenfalls ein offenes Geheimnis – nur um wie viel Geld genau der vom Stadtrat zuletzt festgelegte Kostenrahmen von 19,4 Millionen Euro überschritten wird, das war nicht klar.

Bis jetzt. Denn am Dienstag im Stadtrat bekannte Stadtwerke-Chef Robert Haimerl, dass die Stadt erheblich mehr wird in ihr neues Hallenbad investieren müssen als es Architekt und Projektsteuerer im März 2017 berechnet hatten: Die Summe von 19,4 Millionen Euro, so hieß es damals, sei in jedem Fall ausreichend für einen Neubau, der Becken für Schwimmer, Nichtschwimmer, Kleinkinder, Ruhezone und eine Sauna beinhalten soll.

Doch weit – beziehungsweise um 17 Prozent – gefehlt. Denn laut Haimerl erhöhen sich die Kosten des Gesamtprojekts um rund 2,8 Millionen Euro auf 22,2 Millionen Euro – was „alles andere als erfreulich“ sei.

Noch weniger erfreulich ist allerdings die Tatsache, dass auch diese Summe noch nicht in Stein gemeißelt ist. Haimerl zufolge hätten sich zuletzt die Baukosten verstetigt, um 27 Prozent seien die Arbeiten im Vergleich zum Budgetplan von vor knapp zwei Jahren teurer geworden. Oberbürgermeister Florian Hartmann klagte, dass „leider kein Ende in Sicht“ sei, was die Kostenexplosion in der Baubranche angehe. Hinzu komme: Bei Schul- oder Kitabauprojekten habe die Stadt Erfahrung, bei einem Großprojekt wie einem Hallenbadneubau dagegen werde es „schwierig“.

Stadtrat Wolfgang Reichelt (CSU) hoffte daher, nun möglichst schnell voranzukommen, damit der Kostenanstieg am Ende nicht bei über 30 Prozent liege. Thomas Kreß (Grüne) regte an, aus dieser Preisentwicklung eine Lehre zu ziehen: „Dass wir dem Planer von Anfang an genauer auf die Finger schauen.“ Die Kostensteigerung ergebe sich nicht wegen der brummenden Baukonjunktur, sondern weil die dem Stadtrat vorgelegten Zahlen einfach „missraten“ gewesen seien.

OB Hartmann wehrte sich jedoch gegen den Vorwurf, vielleicht nicht genau genug geplant zu haben. Denn: „Wir haben ja sogar noch einen eigenen Projektsteuerer engagiert! Wer soll denn noch drüber schauen?“

CSU-Fraktionssprecher Florian Schiller sah es ähnlich – und kapitulierte gleichsam vor den galoppierenden Preissteigerungen auf dem Bausektor. In Zukunft, so Schiller, „schlagen wir bei jedem Projekt einfach 30 Prozent plus X nochmal oben auf die geschätzten Kosten drauf.“ Wenn der Stadtrat dann der Meinung sei, sich die Baumaßnahme dennoch leisten zu können, sei es gut. Wenn sich die Stadt die Summe nicht leisten könne und trotzdem baue, „dann wussten wir immerhin vorher, was wir tun“.