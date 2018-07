Auf der A8 kracht es drei Mal

Gleich zu drei Unfällen kam es am Donnerstag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr auf der A8. Im Berufsverkehr bildeten sich lange Staus.

Landkreis – Bei den Unfällen wurden vier Personen leicht verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 50 000 Euro. Im Berufsverkehr kam es zu massiven Behinderungen.

Zunächst übersah gegen 15.30 Uhr ein 74-jähriger Franzose einen Stau, der sich aufgrund eines Reifendefekts an einem Lastwagen zwischen Sulzemoos und Dachau gebildet hatte. Der Citroen schob am Stauende einen Ford auf einen VW Golf. Die 72-jährige Beifahrerin im Citroen und der 55-jährige Ford-Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten von Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn musste während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen 16.15 Uhr kam es dann im Stau zwischen den Anschlussstellen Odelzhausen und Sulzemoos zu einem weiteren Unfall. Eine 33-jährige fuhr mit ihrem Audi A4 auf einen anfahrenden und wieder bremsenden anderen Audi A4 auf. Die Fahrzeuge konnten weiter fahren, die Unfallverursacherin verletzte sich leicht an der Hand.

Gegen 16.15 Uhr krachte es schon wieder, dieses Mal aber in der Gegenrichtung, zwischen Odelzhausen und Adelzhausen. Auch dort hatte ein defekter Reifen eines Lastwagens einen Stau ausgelöst. Ein 17-Jähriger übersah mit seinem Honda-Leichtkraftrad das Stauende und stürzte zwischen einem VW Passat und einem MAN-LKW.

Der Krad-Fahrer erlitt zum Glück nur leichtere Verletzungen, am Motorrad entstand Totalschaden. An der Unfallstelle war die Autobahn kurzzeitig komplett blockiert und im Anschluss mussten für über zwei Stunden noch zwei von drei Fahrspuren gesperrt werden. Im abendlichen Berufsverkehr kam es deshalb zu erheblichen Rückstauungen und massiven Verkehrsbehinderungen.

dn

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Matthias Schrader (Symbolbild)