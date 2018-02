33-jährige Polo-Fahrerin kracht in Gegenverkehr

Drei Personen sind bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße 2047 zwischen Schwabhausen und Dachau verletzt worden, einer von ihnen schwer. Eine 33-jährige Autofahrerin war laut Polizei aus unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn.

Lohfeld - Die 33-jährige VW-Polo-Fahrerin aus Altomünster war von Schwabhausen in Richtung Dachau unterwegs. Aus unbekannter Ursache sei sie dann auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Ein entgegenkommender 79-jähriger Mercedes-Fahrer aus Markt Indersdorf versuchte noch nach rechts auszuweichen, sein Pkw wurde jedoch vom entgegenkommenden Fahrzeug an der Fahrerseite touchiert. Der Indersdorfer verlor die Herrschaft über sein Auto und kam nach links von der Straße ab, so die Polizei. Der 79-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sein Beifahrer sowie die Unfallverursacherin leicht verletzt. Alle drei Personen wurden ins Krankenhaus Dachau gebracht. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach erster Schätzung auf rund 15 000 Euro. An der Unfallstelle im Einsatz waren die Feuerwehren Günding und Oberbachern sowie das THW Dachau.

dn