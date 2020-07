Elfjährige Radlerin von Auto angefahren

Am Mittwochvormittag hat eine Daimler-Lenkerin in Dachau laut Bericht der Polizeiinspektion Dachau eine Radlerin übersehen und diese mit dem Auto erfasst.

Dachau– Die Zweiradfahrerin, ein elfjähriges Mädchen, wurde leicht verletzt.

Gegen 10.10 Uhr war eine 66-jährige Karlsfelderin am vergangenen Mittwoch mit ihrem Daimler vom Wettersteinring nach links in die Münchner Straße abgebogen. Sie übersah dabei das elfjähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad und erfasste die Radlerin leicht, wie die Polizei gestern in ihrem Pressebericht mitteilte.

Das Kind überquerte zum Unfallzeitpunkt zusammen mit ihrer Mutter die Münchner Straße auf dem markierten Übergang. Die Autofahrerin und die Radfahrerin hatten beide grünes Licht an der Ampel. Es entstand kein Sachschaden.

mm