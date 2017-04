Kia gerät auf Gegenfahrbahn

Auf der Straße DAH 5 zwischen Dachau und Günding ist heute Nachmittag gegen 16.30 Uhr ein schwerer Unfall passiert.

Dachau – Auf der Straße DAH 5 zwischen Dachau und Günding ist am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein schwerer Unfall passiert: Zwei Autos prallten aufeinander. Beide Fahrer wurden mittelschwer verletzt. Ein 52-jähriger Kia-Fahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck war von Günding aus kommend in Richtung Dachau unterwegs auf der DAH 5, die etwas oberhalb der Brucker Straße verläuft und später auf sie trifft. Auf Höhe des Baernhofs, ewta 100 Meter vor der Einmündung in die Brucker Straße, geriet der Kia plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal auf einen VW Touran, der ihm entgegenkam. Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Im VW Touran saß ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Dachau. Die Autos wurden abgeschleppt.

(dn)