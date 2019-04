Unfallschwerpunkt in Dachau - Risikokreuzung wird entschärft

Die Kreuzung Gröbenrieder Straße/Uhdestraße/Himmelreichweg ist ein Unfallschwerpunkt. Erste Maßnahme an der Problemstelle: eine Einbahnstraßenregelung in der Uhdestraße.

Dachau – Eigentlich, sagt Polizeihauptkommissar Günther Findl, ist es nicht nachvollziehbar, warum es die Kreuzung Gröbenrieder Straße/Uhdestraße/Himmelreichweg in die Liste der Dachauer Unfallschwerpunkte geschafft hat. Der Bereich sei eigentlich übersichtlich und in der Nacht gut ausgeleuchtet. „Im Grunde“, so Kommissar Findl, „kann es nur an der Unaufmerksamkeit der Autofahrer liegen“.

Zuletzt sorgte diese Unaufmerksamkeit am vergangenen Montag für einen Unfall. Eine Autofahrerin war auf der Uhdestraße stadtauswärts unterwegs, als sie ohne zu bremsen in die Gröbenrieder Straße einfuhr. Dumm nur, dass von links ein bevorrechtigter BMW angefahren kam – durch den folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt.

Klar ist: Die Kreuzung ist stark befahren. Und: Viele nutzen vor allem die Uhdestraße als Abkürzung in Richtung B 471; die Autofahrer, so sieht es zumindest die Polizei, würden dann einfach schnell über die Kreuzung wollen – ohne Rücksicht auf die bevorrechtigten Autos.

Aus diesem Grund überlegt die aus Vertretern von Stadt und Polizei bestehende Unfallkommission seit vergangenem Herbst, wie man die Problemstelle entschärfen könnte. Die Ergebnisse dieser Überlegungen stellte Stefan Januschkowetz, Leiter des Ordnungsamts im Rathaus, zuletzt dem Verkehrsausschuss vor.

Demnach sind sich die Verantwortlichen einig, dass sofort gehandelt werden muss. Eine kurzfristige Verbesserungsmaßnahme sieht laut Januschkowetz eine Einbahnregelung in der Uhdestraße vor. Konkret soll dabei der Bereich zwischen Schiller- und Gröbenrieder Straße nur noch in Richtung Norden befahrbar sein. Wer in Richtung Süden will, muss daher den Umweg über die Gröbenrieder Straße nehmen.

Januschkowetz zufolge soll diese Maßnahme noch im ersten Halbjahr 2019 umgesetzt werden, allerdings dürfe sie auch nicht „übers Knie gebrochen werden“. Denn: Die Regelung müsse gut geplant und vorbereitet werden, „einfach umdrehen und wenden ist in der engen Straße nämlich nicht möglich“. Parallel zur Einführung der Einbahnregelung soll es daher eine entsprechende Beschilderung geben sowie – flankierend dazu – Kontrollen durch die Polizei.

Mittel- bis langfristig aber, darin waren sich laut Januschkowetz „alle in der Unfallkommission einig“, wird es an der Stelle wohl eine bauliche Lösung brauchen: einen Kreisverkehr. „Genügend Platz wäre da“, so Januschkowetz. Eine Ampel dagegen hielten die Experten an der Kreuzung für „nicht unbedingt optimal“.

Eine Kreisel-Lösung würde aber, im Gegensatz zu schnell umsetzbaren Einbahnregelung, vermutlich „Jahre dauern“. Erst müsste eine entsprechende Planung erstellt, genaue Unfallanalysen durchgeführt und auch das Verkehrsaufkommen gemessen werden. Während die Einbahnregelung günstig und schnell umzusetzen ist, hat über den Kreisel – angesichts von vermutlich sechsstelligen Kosten – zudem der Verkehrsausschuss des Stadtrats das letzte Wort. Dessen Mitglieder aber signalisierten bereits, für jede Art einer Verbesserung der Stelle offen zu sein.

