Staffler fordert Tempolimit im Berufsverkehr

Nach der Unfallserie auf der Autobahn macht Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler zusammen mit Kollegen Druck: Sie fordert ein zeitlich und örtlich begrenztes Tempolimit auf der A 8. Bis die Verkehrsbeeinflussungsanlagen errichtet werden, kann es nämlich noch dauern.

Landkreis– Dass die elektronischen Anzeigen fürGeschwindigkeitsbeschränkungen, Überholverbote und Warnzeichen auch auf der Autobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Dachau-Fürstenfeldbruck und Augsburg kommen, steht fest. Die Frage ist bloß, wann. Die Vorplanung für die sogenannten Verkehrsbeeinflussungsanlagen sei abgeschlossen, teilt die CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler mit. „Der Baubeginn der Anlage ist für 2022 vorgesehen.“

Bis dahin schlägt sie ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern im Berufsverkehr und im Bereich der Unfallschwerpunkte vor.

Zwölfmal hat es vor rund einer Woche auf der Autobahn gekracht (wir berichteten), meist vom Adelzhauser Berg bis hin zur Anschlussstelle Odelzhausen. Dichter Berufsverkehr, erhöhte Geschwindigkeit und tiefe Sonneneinstrahlung kamen zusammen. Die Autofahrer wurden geblendet und konnten den vorausfahrenden Verkehr nicht erkennen, sie bremsten zum Teil abrupt ab, wie die Polizei mitteilte.

Angesichts dieser und weiterer schwerer Unfälle mahnen Staffler und ihre Kollegen, die CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Volker Ullrich (Augsburg und Königsbrunn), Hansjörg Durz (Augsburg-Land) und Dr. Georg Nüßlein (Neu-Ulm), in einem Schreiben an Innenminister Joachim Herrmann und den noch amtierenden Verkehrsminister Hans Reichhart eine schnellere Umsetzung einer zeitlich und örtlich beschränkten Geschwindigkeitsbegrenzung an. „Die schweren Unfälle mit teils tödlichem Ausgang machen uns große Sorgen. Wir brauchen ein flexibles, bedarfsgerechtes Tempolimit auf dieser Strecke“, sagt Ullrich.

Katrin Staffler fordert außerdem, dass die Zeit bis zum Bau der Verkehrsbeeinflussungsanlagen nicht tatenlos verstreichen dürfe. Man kenne die Unfallschwerpunkte, und auf diesen Streckenabschnitten könne man „schnell und kurzfristig ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern morgens und abends im Berufsverkehr umsetzen“, so Staffler. Ihr Kollege Hansjörg Durz ergänzt: „Für mehr Verkehrssicherheit auf Autobahnen müssen wir auf den Abschnitten, wo es notwendig ist, bei der Geschwindigkeit ansetzen. Zu hohe Geschwindigkeiten gelten als Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle.“

Laut Staffler sind Unfälle immer eine schreckliche Erfahrung und führen für die Betroffenen oft zu schweren Schicksalsschlägen. „Sie betreffen aber auch die Anliegergemeinden und deren Feuerwehren, die wir durch rückläufige Unfallzahlen deutlich entlasten wollen“, so die Abgeordnete.