Unfallstatistik der Dachauer Polizei: Mehr Verkehrsunfälle, mehr Tote

Von: Thomas Zimmerly

Neuer Unfallschwerpunkt: Auf der Staatsstraße 2047, die von der Landkreisgrenze in der Nähe von Wollomoos quer durch den Landkreis Dachau bis nach Dachau verläuft, hat es im vergangenen Jahr 244 Mal gekracht. Die roten Punkte auf der Grafik zeigen die Orte, an denen sich tödliche Unfälle ereignet haben. © Grafik: MM

Die Polizeiinspektion Dachau hat die Verkehrsbilanz für 2022 veröffentlicht. Im Vergleich zu 2021 ereigneten sich mehr Unfälle. Leider ist auch die Zahl der tödlichen Unfälle auf den Straßen des Dachauer Landes gestiegen. Doch es gibt auch positive Nachrichten.

Landkreis – Die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Dachau lag 2022 bei insgesamt 4250. Das sind 2,6 Prozent mehr als 2021 (4140). Die Zahl der Unfälle mit Verletzten stieg auf 523, das sind 3,9 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr (503). Bei diesen 523 Unfällen kamen insgesamt 673 Menschen zu Schaden, das sind 6,5 Prozent mehr als 2021. In sieben Fällen hatten Verkehrsunfälle im Dienstbereich der PI Dachau, zu dem nicht die A 8 gehört, die im Verantwortungsbereich der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck liegt, einen tödlichen Ausgang. Es gab damit vier Verkehrstote mehr als 2021 (3).

Unfallstatistik der PI Dachau für 2022

Die Zahl der alkoholbedingten Unfälle stieg um 16,6 Prozent auf 42 – gegenüber 36 im Jahr 2021. 27 Personen zogen sich Verletzungen zu.

Radunfälle

„Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Radverkehr zunimmt“, so Christian Olschowsky, Leiter des Sachgebiets Verkehr bei der Dachauer Polizei. Dennoch ist die Zahl der Unfälle, an denen Rad- oder Pedelecfahrer beteiligt waren, leicht zurückgegangen. „Das freut uns natürlich sehr“, so Olschowsky. In Zahlen ausgedrückt: 2021 gab es 214 Vorfälle, im vergangenen Jahr waren es nur noch 197. Bei 116 Verkehrsunfällen waren die Fahrradfahrer Alleinverursacher. 181 Fahrradunfälle endeten mit Verletzungen des Radlers, davon waren 29 schwer. Zwei Fahrradfahrer verunglückten tödlich.

Schulwegunfälle

Im abgelaufenen Schuljahr verzeichnete die PI Dachau acht Schulwegunfälle, im Jahr 2021 waren es vier. Die Zahl der verletzten Schüler stieg von fünf auf neun. Sehr erfreulich: An einem Übergang, wo eine Verkehrsregelung durch Schulweghelfer stattfand, verzeichnete die Polizei keinen einzigen Unglücksfall.

Tödliche Unfälle 2022 - Im März kollidierten auf der Ortsverbindungsstraße Eichhofen-Westerholzhausen (Gemeindebereich Markt Indersdorf) zwei Pkw frontal. Der Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle. - Im Mai kam es auf der Staatsstraße 2047 bei Breitenau zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftrad und einem landwirtschaftlichen Zugfahrzeug. Der vorfahrtsberechtigte Kraftradfahrer wurde übersehen, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. - Im Juni ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Arnbach-Niederroth (Gemeindebereich Markt Indersdorf ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Die Frau verstarb in einem Krankenhaus. - Im August kam es auf der Staatsstraße 2054 in Indersdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kraftrad. Der Kradfahrer hatte im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Er verstarb noch an der Unfallstelle. - Im September überholte ein Autofahrer auf der Kreisstraße DAH 11 in Weichs mehrere Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw wurde in zwei Stücke gerissen und kam in einem angrenzenden Weiher zum Liegen. Der Autofahrer verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus. - Im November stürzte ein E-Bike-Fahrer ohne Fremdeinwirkung auf der Staatsstraße 2047 in Altomünster und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. - Im Dezember kam ein Auto auf der winterglatten Fahrbahn der B 471 auf Höhe Bergkirchen ins Schleudern und kollidierte auf dem Gegenfahrstreifen frontal mit einem Pkw. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. dn

Wildunfälle

Die Anzahl der Wildunfälle lag 2022 bei 1026. Gegenüber dem Vorjahr (1065) gab es einen Rückgang um knapp 3,6 Prozent. Fünf Verkehrsteilnehmer verletzten sich leicht bei Kollisionen mit Tieren.

Unfallschwerpunkte

Ein hervorragender Fakt vorneweg: Der jahrelange Hauptunfallknoten des Landkreises Dachau ist wesentlich entschärft: die Indersdorfer Gabel; also die Kreuzung der Staatsstraßen 2047/2050 im Gemeindegebiet Bergkirchen. Seitdem Ende November vergangenen Jahres die Ampel mit ihrem intelligenten System in Betrieb ist, hat sich an dieser Stelle keine einzige Kollision mehr ereignet. Im gesamten Jahr 2022 waren es zwei. Im Jahr 2021 waren es noch 22 (!).

Die Hauptunfallstrecke im Landkreis Dachau ist nun die Staatsstraße 2047 – und zwar in ihrer gesamten Länge zwischen Wollomoos im Nordwesten des Landkreises und der Stadt Dachau. Die Straße führt über Erdweg, Oberroth und Schwabhausen. Dort kam es zu 2022 zu 244 Unfällen mit 56 Verletzten. Zwei Menschen mussten ihr Leben lassen. Zum Vergleich: 2021 waren es 261 Unfälle mit 80 Verletzten.

Im Bereich der Stadt Dachau sticht die Münchner Straße mit 112 Verkehrsunfällen mit 24 Verletzten heraus.

Fazit der Polizei

Obschon die Zahl der Unfälle gestiegen ist, „sind wir eigentlich zufrieden“, meint Olschowsky. Es gelte zu bedenken, dass es 2022 weniger Corona-Einschränkungen als noch 2021 gegeben habe. Nicht zuletzt deswegen seien im zurückliegenden Jahr wieder mehr Fahrzeuge über die Straßen gerollt. „Es gibt keinen Schwerpunkt, den es abzuarbeiten gibt, so der Verkehrsexperte. Aber: „Wir werden die Zahlen analysieren und weiter kontrollieren.“