Ungewöhnlicher Einsatz für Dachauer Wasserretter - Tote Wildsau entpuppt sich als Biberkadaver

Einen großen toten Biber fanden die Einsatzkräfte in der Maisach vor – statt eines Wildschweins.

Förster und Untere Naturschutzbehörde vor Ort

Die Dachauer Wasserretter der Schnelleinsatzgruppe mussten am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Um 17.57 Uhr ging die Alarmmeldung ein: Bergung eines toten Wildschweins aus der Maisach bei Günding. Doch es kam anders.

Günding - Einsatzleiter Andreas Fritsch und die fünfköpfige Besatzung des Dachauer Rettungsfahrzeuges fanden gemeinsam mit der Feuerwehr Günding sowie dem verständigten Revierförster vor Ort jedoch einen großen Biber vor.

Der Kadaver wurde von zwei Wasserrettern an Land gebracht und dem Förster übergeben. Da Biber unter Naturschutz stehen, musste auch noch die Untere Naturschutzbehörde eingeschaltet werden.

Die Wasserwacht ist Bayerns größte Wasserrettungsorganisation und, gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren, auch für Sachbergungen sowie dir Rettung von Tieren aus Gefahren am und im Wasser zuständig, wie Oliver Welter, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Dachau, mitteilte. In über 30 Jahren Einsatzdienst seien unter anderem aktuelle und „historische“ Pkw, Tresore, Einkaufswagen und Eheringe aus den heimischen Gewässern geborgen worden – „und auch schon mal (erfolglos) Jagd auf einen verletzten Schwan gemacht worden“, so Welter. Die Schnelleinsatzgruppe kann rund um die Uhr über die Notrufnummer 112 alarmiert werden.