Unliebsame Überraschungen aus den 50ern

Das ehemalige Gasthaus Hörhammerbräu ist eines der ältesten und geschichts- trächtigsten Gebäude der Stadt – und eines der heruntergekommensten. Seit 2001 steht die Immobilie nun schon leer. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Dachau – 450 Jahre alt ist das Hörhammerbräu-Anwesen mittlerweile, es beherbergte der Überlieferung nach einen Papst (für eine Nacht), einen König (für einen Abend) sowie zahlreiche Künstler (jeweils mehrtägig). In seinen Glanzzeiten war es Brauerei, Gasthaus und Hotel.

Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Seit 2001 steht das Gebäude, dessen aktueller Baubestand in weiten Teilen auf die Jahre um 1750 datiert, leer. Der Putz bröckelt, das Holz schimmelt und ins Mauerwerk sickert Wasser. Eigentümerin des Gemäuers ist die Grünwalder WU Wohnungsunternehmen GmbH & Co. KG. Im Jahr 2015 hatte ihr die Salvator Grundbesitz AG das Anwesen verkauft, nachdem diese mit ihren großflächigen Umbauplänen bei der Stadt auf Ablehnung gestoßen war.

Die WU-Pläne dagegen gefielen dem Stadtrat: drei Büro- sowie 48 Wohneinheiten, dazu eine Tiefgarage mit 56 Stellplätzen, ein Pavillon, Treppen und eine Brücke über den Mühlbach. Das Gebäude werde „wieder in altem Glanz erstrahlen“, versprachen die Investoren aus dem Münchner Süden damals den begeisterten Verantwortlichen im Rathaus.

Allein: Die Umsetzung dieses Versprechens verzögert sich. Auf der Baustelle ist bislang nur wenig passiert, aktuell ruhen die Arbeiten ganz. Grund: Statikprobleme. Dachaus Bauamtsleiter Moritz Reinhold sagt zum Stand der Dinge: „Letztes Jahr liefen auf der Hangseite noch Baumaßnahmen.“ Seitdem aber seien die Investoren „am Rechnen“. Grundsätzlich, sagt Reinhold, sei es bei denkmalgeschützten Gebäuden wie dem Hörhammerbräu nichts Ungewöhnliches, dass gewisse bauliche Fallstricke erst im Lauf der Maßnahmen auftreten. Die „Problematik“ sei schlicht: „Alte Gebäude sind nicht so berechenbar.“ Allerdings sei er „guten Mutes, dass am Ende alles so läuft, wie es gedacht war“. Eine Besprechung zum weiteren Vorgehen auf der Baustelle solle „noch in diesem Jahr“ mit Bauherr und Landesamt für Denkmalschutz stattfinden. Der aktuelle Baustopp zeige laut Reinhold vielmehr, wie „gewissenhaft“ die WU mit dem Projekt umgehe.

Tatsächlich bestätigt der Bauherr, „wirklich verantwortungsvoll“ zu handeln: Lieber nehme man jetzt eine Verzögerung in Kauf als zu riskieren, dass das Gebäude „in fünf bis zehn Jahren großen Schaden nimmt“.

Das Problem sei nämlich: In den 1950er-Jahren wurde laut WU „erheblich in das Tragsystem“ des Anwesens eingegriffen; betroffen davon seien „viele kritische Bauteile“ wie Holz- und Dachbalken oder Wände. Diese Stellen müssten nun „sehr gut untersucht werden“, was in der Konsequenz dazu führe, dass auch der ursprüngliche Terminplan nicht gehalten werden könne. Doch wie Reinhold ist auch der Bauherr optimistisch, dass es nun keine weiteren Überraschungen mehr gibt. Vielmehr sei man auf einem guten Weg, „das Gebäude zu verstehen“, schließlich habe man bei der WU schön öfter „Projekte dieser Art begleitet“.

Auch im Stadtrat hatte man zuletzt Verständnis für die Problematik. Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) bat lediglich darum, auf dem Gehweg unter dem Gerüst im Winter ein bisschen zu streuen. Denn: „Da tropft’s von allen Ecken und Enden.“