Großkundgebung für Frieden: „Uns ist der Krieg in der Ukraine nicht gleichgültig“

Willkommensgeschenke gab es für ukrainische Geflüchtete auf der Großkundgebung am Sonntag auf der Thomawiese in Dachau. Der Kreisjugendring hatte gemeinsam mit Schulen aus dem Landkreis die Pakete zusammengestellt. © hab

350 Menschen bei der Großkundgebung zu Frieden und Solidarität auf der Ludwig-Thoma-Wiese

Dachau – Während der Klang der Streicher vom Ensemble Quintessenz über die Thomawiese hallte, wurde es auf dem Festplatz immer voller. 350 Menschen haben sich laut Polizei Dachau dort am Sonntagnachmittag bei einer Großkundgebung des Runden Tischs gegen Rassismus und der Partnerschaft für Demokratie versammelt. Familien, Vertreter der Grünen, der CSU, des BRK, des KJR und Hilfsorganisationen wie die Seebrücke. Sie alle wollten ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine und in der Welt setzen.

Auch ukrainische Geflüchtete waren unter den Versammelten. Manche von ihnen hatten sich die ukrainische Fahne wie einen Mantel umgebunden. Der Kreisjugendring verteilte an sie Willkommensgeschenke. Die bunt verpackten Päckchen hatten verschiedene Schulen aus dem Landkreis zusammengestellt. Auch für den polnischen Partnerlandkreis Oswiecim wurde auf der Großkundgebung Spenden gesammelt. 2400 Euro kamen zusammen, wie Peter Heller vom Runden Tisch mitteilte.

Landrat Stefan Löwl verkündete, dass er stolz auf die Hilfsbereitschaft im Landkreis Dachau sei: Über 1000 privat bereitgestellte Betten, dutzende ukrainische und russische Dolmetscher, die ihre Hilfe angeboten haben, weitere dutzende freiwillige Helfer. „Auch wenn Putin das Zeichen, das wir in Dachau setzen, nicht sieht, die Ukrainer sehen es“, sagte Löwl. „Wir zeigen uns und der Welt, dass es uns der Krieg in der Ukraine nicht gleichgültig ist“

Der Vertreter des ukrainisches Generalkonsulates in München, Dmytro Shevchenko, berichtete von den mutmaßlichen Kriegsverbrechen der russischen Soldaten. Das sei nicht ein Krieg Putins, betonte Shevchenko, sondern ein Krieg Russlands. Olga Reif, eine ukrainische Geflüchtete, erzählte von ihrem Schmerz über die getöteten Menschen und die zerstörten Städte. „Was hier stattfindet, ist ein Völkermord am ukrainischen Volk.“

Oberbürgermeister Florian Hartmann rief den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Mittäter zu Frieden auf. „Eure Soldaten haben nicht das Geringste in diesem freien Land verloren!“ Es sei das gute Recht der Ukrainer, so Hartmann, sich gegen diesen Angriffskrieg zur Wehr zu setzen.

Verena Möckl